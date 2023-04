OM : « Tudor a écouté les supporters et ça n’a pas fonctionné… »

Titularisé à la pointe de l’attaque contre Montpellier, Vitinha n’a pas réussi à dissiper les doutes qui planent depuis son arrivée. Sur le plateau de DFM, Belmel Bouzelifa revient sur les choix de Tudor et sur les caprices de certains joueurs.

L’Olympique a concédé lors de la dernière journée contre Montpellier un cinquième match sans victoire au Stade Vélodrome (2-2). Cette nouvelle contre-performance à domicile coûte aux joueurs de Tudor la deuxième place qu’ils partagent désormais avec le RC Lens. (Lens est deuxième à la différence de but). Alignés tous les deux dès le coup d’envoi, Mattéo Guendouzi et Vitinha n’ont pas réussi à changer le cours de la rencontre. Si Tudor a voulu changer de composition pour la réception du MHSC, il pourrait très rapidement revenir à une équipe plus habituelle. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Belmel Bouzelifa estime que Tudor s’est trompé contre Montpellier. Il estime que l’entraîneur croate n’aurait pas dû écouter les supporters en titularisant Mattéo Guendouzi et Vitinha.

Les joueurs n’ont pas répondu présent

« Ces derniers temps, certains joueurs se cherchent des excuses. Il y en a qui se plaignent de ne pas jouer sur le bon côté, de ne pas être alignés à leur poste préférentiel. Je pense que Tudor est assez clair dans ses choix. Il a moins de profondeur de banc. Il y a moins de monde, surtout offensivement. Beaucoup de supporters avaient réclamé que Guendouzi soit aligné plus bas, à son poste de prédilection. Beaucoup de supporters avaient demandé que Vitinha évolue en pointe avec Sanchez derrière. Ces choix ont été faits, le problème c’est que les joueurs n’ont pas répondu présent sur le terrain. Il y a la trêve qui a un peu plombé la préparation de ce match mais ce n’est pas une excuse non plus. Les internationaux n’ont pas eu énormément de temps de jeu. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille (03/04/2023)

Vitinha n’est pas prêt pour être une alternative à Sanchez

« Vitinha, tu ne peux pas avoir de jugement définitif sur lui. A l’instant T, il n’est pas prêt pour être une alternatif de Sanchez. Ce que je peux constater, c’est qu’il n’a pas des bons appuis, il est souvent dos au but et c’est très compliqué de développer ton jeu car tu fais que subir le marquage et l’intensité des défenseurs adverses qui, eux, ne sont pas dos au but. Donc on n’arrive pas à voir ses qualités, on voit que c’est pas un joueur qui va te remiser, il va prendre la profondeur directement. Il y a plein d’attaquants, tu te demande ce qu’ils ont comme qualités, et après tu vois qu’ils en ont plein, à l’OM je me rappelle des premiers matches de Brandao, tu ne voyais rien et vers le printemps 2009 il se révèle. Vitinha, tu ne vois pas son point fort et les appuis pour un attaquant c’est très important, parce qu’un attaquant qui fait que subir il ne peut rien faire. Quand tu ne connais pas le football français, c’est compliqué aussi. » Yacine Youssfi – Source : Football Club de Marseille (01/04/2023)