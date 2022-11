OM : « Tudor annonce des choses en conférence de presse qui ne se réalisent pas »

Dimanche soir, l’OM s’est imposé à domicile contre Lyon grâce à une tête de Samuel Gigot juste avant la mi-temps. En manque de victoire depuis cinq matchs, les marseillais ont pu reprendre confiance avant le déplacement à Monaco.

C’est une victoire très importante pour la course au podium de Ligue 1 : dans le doute depuis le début du mois d’octobre, les olympiens ont peut-être réussi à inverser la tendance grâce à ce match.

Après avoir longtemps talonné les parisiens en début de saison, les marseillais ont chuté au classement à cause de leur série noire. Les trois points gagnés lors de cet Olympico ont permis à l’OM de revenir à la 4ème place du classement, à égalité avec Monaco et Lorient.

Malgré cette victoire, il reste des détails à régler dans le jeu : Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM, donne son avis sur la forme de l’équipe dans Débat Foot Marseille.

« Sur les dernières rencontres en championnat on a un Olympique de Marseille qui a ramené très peu de points et là on s’aperçoit que c’était un match assez capital pour l’OM. Un peu moins peut-être pour Lyon même si ils ont besoin de points. Nous on avait fait une dégringolade assez forte et on s’est aperçus que les joueurs de l’OM avaient une revanche à prendre sur cette équipe lyonnaise et c’est chose faite : les trois points sont là. Une nouvelle fois, je m’aperçois que la première période est toujours assez bonne mais il n’y a pas assez de buts marqués c’est toujours avant la mi-temps et la deuxième période est toujours un peu plus délicate : tu te mets en danger. On sent qu’il y a moins de répondant notamment sur l’aspect physique, on sent certains joueurs qui arrivent à l’usure. Dans les changements c’est compliqué aussi parce qu’on a pas le rendement des remplaçants qui pourraient apporter un plus ou de la fraîcheur sur les dernières minutes de jeu et on est toujours sur un fil donc le danger est là mais le résultat nous conforte avec ces trois points et qui nous font remonter à la quatrième place. L’OM a fait le nécessaire mais Tudor a fait des choix assez particuliers. Il nous donne une image d’un entraîneur têtu : il annonce des choses en conférence de presse qui ne se réalisent pas » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 07/11/2022



