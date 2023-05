OM : « Tudor aurait pu lui donner plus… »

Extrait de l’émission d’après match ce dimanche soir sur notre chaîne Youtube consacrée à la prestation du capitaine de l’OM Dimitri Payet face à Angers (3-1).



L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Angers ce dimanche soir lors du match de clôture de la 35e journée de Ligue 1. Dimitri Payet était titulaire lors de cette rencontre et a livré une belle prestation avant d’être remplacé à l’heure de jeu. Dans notre émission d’après match sur la chaîne Youtube @footballclubdemarseille notre journaliste Benjamin Courmes a donné son sentiment sur le match du meneur de jeu olympien.

A lire aussi : OM – SCO ANGERS : Payet BUTEUR, Sanchez et CLAUSS décisifs !

« Il est toujours resté un joueur important dans le vestiaire, après il fallait qu’il soit bon hier et il l’a été. Avec Payet, on sait dès les 5 premières minutes s’il va être bon ou pas. Sur ses premières touches de balles, ses premières passes tu sais s’il va être dans le coup ou pas. Et là dès les premiers instants il a donné le tempo du match il s’est procuré deux occasions nettes en tout début de matchs, il marque ensuite un but important », explique ainsi notre journaliste avant de poursuivre sur la prestation de l’olympien face à Angers :

« L’heure de jeu de Payet est très bonne et ça peut lui laisser des regrets. Dans certains matchs, Tudor aurait pu lui donner plus de temps de jeu, 30 minutes, une mi-temps quand certains joueurs étaient clairement en dedans .. Il trouve qu’il ne rentre pas dans ses principes de jeu mais quand tu le vois faire ce genre de matchs ça donne forcément tort à l’entraîneur olympien. Je ne pense pas qu’il devait être titulaire sur 90% des matchs mais il aurait dû jouer plus. Dès matchs fermés par l’adversaires comme celui là il y en a eu pleins cette saison au vélodrome »

A lire aussi : OM – Angers (2-1) : Guendouzi veut tout donner pour la fin de saison