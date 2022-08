OM – Tudor : « Ça aurait pu finir à 4 ou 5/0. L’une des choses qui m’a déplu c’est… »

La réaction d’après match de l’entraineur de OM Igor Tudor en conférence de presse après la victoire de l’OM (1-0) face à Clermont au stade vélodrome.

L’Olympique de Marseille s’impose face à Clermont (1-0) ce Mercredi soir à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Pape Gueye est l’unique buteur de cette rencontre dans laquelle les marseillais auront gâché énormément d’occasions.

L’entraineur de l’OM Igor Tudor s’est exprimé au terme de la rencontre en conférence de presse.

« Il y a eu du positif et du négatif mais quand même beaucoup de positif. Ça aurait pu finir à 4 ou 5/0. L’une des choses qui m’a déplu c’est notre baisse de rythme après le but. Au final il faut quand même féliciter les joueurs pour cette prestation. » « Un peu de fatigue après la 60ème ? Je pense que c’est quelque chose de normal quand on joue tous les 2, 3 jours. Ce qui sera le plus important pour évoluer le niveau physique de l’équipe ce sera le 3ème match à Auxerre. (…) Oui c’est vrai que les premières mi-temps de Nice et Clermont se ressemblent. On est mieux rentrés en seconde période contre Clermont que contre Nice. Même si le but a un peu changé le tout. » Igor Tudor – Conférence de presse (31/08/2022)

