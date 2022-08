OM : Tudor cristallise à nouveau les critiques

L’Olympique de Marseille n’a pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de Brest ce dimanche soir. Épargné après la victoire contre Reims, Igor Tudor est de nouveau sous le feu des critiques.

Copieusement sifflé lors de la première journée contre Reims au Stade Vélodrome, Igor Tudor s’était donné un peu de répits suite à la large victoire de son équipe (4-1). Le match nul obtenu ce dimanche à Brest fait ressurgir les critiques de la présaison. Malgré l’ouverture du score de Nuno Tavares en première mi-temps, les joueurs marseillais ne se sont pas montrés très inspirés dans le jeu hier au Stade Francis Le Blé. Ce sont les joueurs brestois qui se procurent les plus grosses occasions de la partie en mettant une grosse pression sur les buts de Ruben Blanco. La partie aurait pu tourner court si le nouveau portier espagnol de l’OM ne s’était pas montré vigilant.

L’ancien entraîneur du Hellas Vérone a encore du travail pour faire définitivement oublier le départ en fanfare de Jorge Sampaoli au début de l’été. Plusieurs observateurs sont mitigés sur les deux premières sorties du nouvel entraîneur de l’OM. Certains d’entre eux pointent du doigt la mauvaise gestion tactique de Tudor et ses mauvais choix qui ont coûté la victoire à Marseille.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Lucien Favre (OGC Nice) confirme pour Bamba Dieng

Aucun jeu a l’intérieur sur les deux premiers matchs de L1, on est vraiment sûr que c’est ce que demande le football moderne Pablo ? C’est dans cette direction qu’il faut aller Pablo ? — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) August 14, 2022

Toujours pas séduit par Tudor

Difficulté dans la construction côté l’OM, ça tourne entre DC et MC, mais très compliqué de trouver les joueurs offensifs, et une fois trouvés il n’y a pas grand chose collectivement, attendre des exploits, basta.

Toujours pas séduit par Tudor. — Patrick Pereira (@FTactique) August 14, 2022

Très mauvais match de l’Olympique de Marseille. Une combinaison, un tir cadré, et c’est tout. Impossible de savoir ce que veux Tudor. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) August 14, 2022

Nous avions l’air moins frais en seconde période — Tudor

Présent hier soir en conférence de presse après le match nul de son équipe, Igor Tudor a tenté d’expliquer le relâchement de ses joueurs en deuxième mi-temps. Si pour lui il n’y a aucun problème physique, il reconnaît que la deuxième mi-temps de son équipe a été moins bonne et que ses joueurs auront du repos cette semaine.

« C’était un match difficile contre une très bonne équipe. On s’est créé quatre ou cinq situations dangereuses en première période, surtout sur notre côté gauche. Le problème, c’est que nous avons pensé que le match était fini. Et en Ligue 1, qui est un bon Championnat, tous les matches sont difficiles, surtout à l’extérieur. Le résultat est réaliste. On prend un point et on doit continuer à travailler. Des difficultés physiques ? Non, je ne pense pas. C’est vrai que nous avions l’air moins frais en seconde période. Mais on joue samedi prochain (face à Nantes) et nous allons prendre le temps de nous reposer et de bien nous préparer. Alexis Sanchez et de Dimitri Payet ? Ils ont évolué à un bon niveau. Ils ont donné le meilleur. Ce sont deux bonnes entrées. Ils ont essayé des choses. Changement de stratégie face à Nantes ? Non, on va continuer à jouer comme on le fait. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (14/08/2022)