OM : « Tudor doit faire jouer Gigot à un autre poste »

Artisan majeur de la victoire à domicile face à Lyon (1-0), Samuel Gigot a fait ses preuves cette saison malgré quelques bourdes. L’ancien joueur du Spartak Moscou est dans la rotation en défense centrale et dispose de la confiance d’Igor Tudor.

Engagé libre cet été par la direction marseillaise, Samuel Gigot, c’est un pari osé. A 29 ans, son parcours est peu étincelant mais le défenseur central a su rester dans la course à la titularisation malgré des courtes blessures.

L’ancien avignonnais montre de belles choses sur le terrain mais il reste trop agressif : Gigot a été suspendu trois matchs cette saison en raison de son engagement.

Thierry Audibert et Nicolas Filhol font le bilan de son début de saison et débattent de son utilisation dans l’émission Débat Foot Marseille.

« Le but de Gigot contre Lyon ? C’est pas ça qui te sauve une saison quand même. C’est grâce à Balerdi qui fait un super appel au premier poteau, il lui dit « je fais appel premier poteau mets-toi là. […] Moi je pense que c’est un bon stoppeur mais c’est pas un beau libéro. Je ne comprends pas pourquoi Tudor s’entête. A un moment donné il l’avait décalé à gauche je l’avait trouvé très bon, et sur les derniers matchs il l’a encore remis dans l’axe. Moi je trouve que dans l’axe il est trop limité techniquement pour jouer à ce poste où tu dois un peu couvrir les autres et relancer peut-être un peu plus loin des fois, essayer de casser des lignes sur des passes, je pense pas que ce soit ses points forts. Par contre dans les duels dans l’anticipation, pour aller chercher l’adversaire vachement haut, mettre du physique : ça il sait faire, l’envie il l’a il y a pas de problème. Je pense que c’est une bonne recrue, un joueur que tu n’a pas payé mais c’est lui que je mettrai à gauche. C’est un combattant, il est présent, je regrette pas son transfert mais je veux pas le voir libéro je veux le voir stoppeur. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 23/11/2022 » Gigot il est intéressant, ça me plait d’avoir un joueur comme ça dans l’effectif . C’est pas le top joueur, il donne tout ce qu’il a, il faut qu’il se canalise, il y a cette expulsion un peu bête contre Paris. C’est quelque chose qu’il doit gommer. Peut-être qu’il se met trop la pression mais il faut qu’il garde cette envie. C’est un joueur dont je suis satisfait, j’estime qu’il a sa place dans l’effectif et je souhaite le voir continuer. J’aime Gigot. » Thierry Audibert – Débat Foot Marseille – 23/11/2022

