OM : Tudor donne des nouvelles de Gigot et Balerdi

Après la victoire de l’OM 0-2 à Nantes, Igor Tudor est passé en conférence de presse d’après match. Ce dernier a donné son sentiment sur cette victoire mais aussi sur l’état physique de Balerdi et Gigot, qui ont affiché de la fatigue en fin de rencontre.

On va vérifier ça avec le médecin de l’équipe

A lire : OM – Tudor : « On sait que dans ce championnat il y a le PSG qui dépense 200 millions sur des joueurs »

« Venir jouer ici n’est jamais facile et on avait donc besoin de faire un très, très grand match pour l’emporter. En deuxième mi-temps, on aurait pu inscrire quatre ou cinq buts, et même plus. À la fin, j’étais même un peu inquiet, je me demandais comment on allait terminer ce match. Finalement, on inscrit ce second but. Il est super, il vient nous délivrer. Félicitations aux gars. Ils ont été bons et concentrés. C’est une victoire méritée. Azzedine Ounahi vient d’un football où on lui demandait de faire des choses différentes. Il a montré son talent, tout le monde le connaît. On l’a vu sur son but. Balerdi et Gigot fatigués ? Non. Je pense qu’ils vont bien. On va vérifier ça avec le médecin de l’équipe. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / La Provence (01/02/2023)



Quid de Mbemba et Malinovskyi, sorti en seconde période et installé sur le banc avec des poches de glace. Chancel Mbemba est quant à lui sorti sur blessure peu après la pause, selon les journalistes de Prime il souffrirait de la cheville gauche…