Avec une défaite 2-1 sur la pelouse de Francfort, l’OM se retrouve quatrième du Groupe D en Ligue des Champions. Mis à part un beau but de Guendouzi qui aura brièvement permis aux marseillais de revenir au score, les olympiens auront été encore une fois très maladroits devant les cages.

C’est la quatrième défaite en cinq matchs pour les phocéens : l’OM est au bord du gouffre et se doit de réagir à Strasbourg. La stratégie Tudor, qui s’est avérée payante en ce début de saison, montre tout de même ses limites. Des options offensives qui ne changent pas, des joueurs mis sur le carreau, des choix incompréhensibles et un coaching peu efficace : la confiance des supporters en Tudor diminue peu à peu et le ras-le-bol commence à se faire sentir.

Malgré cela, l’ancien journaliste et conseiller sportif Matthias Manteghetti, invité de DFM, ne voit pas le technicien croate changer de mentalité d’ici la fin de la saison.

« Je vois pas Tudor changer. Son dispositif il le gardera jusqu’à la fin de la saison. Mais là où il est beaucoup trop têtu, c’est qu’il ne change jamais son dispositif même quand il faut aller chercher un résultat. Du moment où il met Under latéral droit, ça prouve bien que non, il ne changera pas son dispositif alors que peut-être qu’il faut passer à quatre offensifs et modeler son équipe différemment. On a l’impression qu’il dit voilà j’ai mon dispositif , quoiqu’il arrive on restera dans ce cadre-là. Il est têtu et c’est une mauvaise chose parce que notre adversaire sait qu’on va rester dans la même formation, donc ils savent ce qu’il faut bloquer puisqu’ils ont analysé comme ça. On peut surprendre un adversaire en changeant de dispositif. » Matthias Manteghetti – Débat Foot Marseille – 27/10/2022

