OM – Tudor : « ils ont fait deux centres et le match était terminé »

L’Olympique de Marseille s’incline face à Tottenham (2-0) lors du premier match de la phase de groupe de Ligue des champions. La réaction de l’entraineur de l’OM au micro de Canal + au terme de la rencontre :

« Je pense qu’on a fait un bon match. On a dominé Tottenham en première mi-temps, mais on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Le rouge a changé le match, ils n’ont pas eu beaucoup d’opportunités, ils ont fait deux centres et le match était terminé. Je ne peux pas juger le carton rouge, j’étais trop loin de l’action…» Igor Tudor – Source : Canal + (07/09/2022)

