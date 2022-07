OM – Tudor : « Milan n’était pas mieux préparé mais juste meilleur !

Après la rencontre face à l’AC Milan, Igor Tudor était en conférence de presse. Pour le coach croate, les Italiens étaient meilleurs.

L’Olympique de Marseille a perdu face à l’AC Milan pour ce dernier match amical de la préparation. Igor Tudor était en conférence de presse pour évoquer cette défaite sur le score de 2-0. Le coach croate ne passe pas par quatre chemins pour expliquer cette rencontre : il y avait une différence de niveau.

A LIRE AUSSI : OM – Milan (0-2) : Les buts, un carton rouge, Blanco évite une fessée…

« Je suis d’accord avec vous, on a des connu des difficultés évidentes. On a affronté une équipe de haut niveau qui a fini devant l’Inter et la Juve la saison passée. Il y a un écart entre les deux équipes, surtout en première mi-temps. On a été un peu meilleur en seconde période. Mais on n’était pas prêt à affronter ce genre d’équipe. L’équipe du Milan était plus forte, tout simplement. Pas mieux préparée. Ce n’est pas un problème de préparation, c’est un problème de niveau, il faut être réaliste, il y a un écart entre les deux équipes. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/07/22)

La réaction de Jonathan Clauss

« On a eu un très bel accueil, les supporters ont répondu présent. On a mal entamé le match, on a été trop vite sous pression, derrière ça a payé. On a quand même bien réagi en seconde période mais on manque d’efficacité. Pour ma part je rate l’immanquable. C’est la fin de la préparation, on va encore travailler. On n’a pas su prendre le résultat qu’on voulait mais on ne lâchera rien (…) Je ne suis pas inquiet, c’est un nouveau coach, un nouveau système, tout ne se fait pas en un jour. On essaye de faire au mieux, on va continuer dans ce sens-là. Ma première au Vélodrome ? C’est dingue, mais mitigé parce qu’on perd. Un grand merci aux supporters, ils ont été énormes. À nous de les rendre fier et de faire en sorte à ce qu’il continue à nous supporter tout au long de la saison » Jonathan Clauss – Source : Zone Mixte (31/07/22)