OM : « Tudor sait comment nous parler ! »

Si Igor Tudor ne fait pas forcément l’unanimité, le coach de l’OM sait aussi entrainer les joueurs avec lui. C’est le cas de Léonardo Balerdi, qui n’avait jamais autant joué depuis son arrivée. Le défenseur argentin aime la façon de parler de son entraineur.

Dans Objectif Match, Balerdi a confié sa joie d’être dirigé par l’ancien défenseur de la Juventus :

A lire : Mercato OM : Une grosse vente actée pour Longoria ?

Qu’on le veuille ou non, quand un entraîneur a été joueur, ça se sent

« Je crois que ça a fait du bien à l’équipe. On avait besoin d’être un peu plus agressifs. Et j’avoue que j’aime beaucoup la façon dont il communique. La façon dont il parle avant chaque match, pour nous motiver nous mettre bien dans le match. Qu’on le veuille ou non, quand un entraîneur a été joueur, ça se sent. Il connaît les moments par lesquels on va passer, contre quelles équipes on pourrait être tentés de nous relâcher. Il sait comment nous parler. Il a une façon de parler qui est très bonne. Autant dans les bons que dans les mauvais moments, je suis ravi de ça ». Léonardo Balerdi – source : Objectif match / OM.fr (24/11/2022)