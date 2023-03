OM : « Tudor se trompe, il a tout faux ! »

Encore une déception pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Alors qu’ils menaient 2 à 0 face à Strasbourg en clôture de la 27ème journée de Ligue 1, les Strasbourgeois ont pu revenir au score en deux minutes. Pour Adam Manseur, c’est en grande partie de la faute des choix de Tudor.

C’est totalement sur le dos de Tudor !

Alors que le Olympiens mènent 2 à 0, Igor Tudor décide de faire sortir ses deux attaquants pour faire rentrer Matteo Guendouzi et Eric Bailly. Changement de tactique, les Marseillais tentent de conserver le score et se procurent beaucoup moins d’occasions. Ce qui permet aux Strasbourgeois de faire tourner le ballon et de se projeter dans la surface marseillaise. À la 88′ et 89′, Jean Eudes Aholou marque un doublé et la rencontre se termine sur un match nul.

Les Marseillais ont montré moins d’envie, se sont déconcentrés ou les changements de l’entraîneur leur ont montré qu’il fallait tout simplement conserver le score, pour Adam Manseur, c’est de la faute de Tudor.

Tudor a donné cette clé trop facilement

“L’enseignement que j’ai c’est le coaching raté de Tudor. Pour moi c’est vraiment les changements qui montrent que depuis quelques semaines cet OM est moins bien, notamment au Vélodrome. Ça passe souvent par des mauvais choix de Tudor. Que ce soit par des choix d’hommes comme face à Nice par exemple, avec des joueurs comme Payet et Vitinha qui ont commencé alors qu’ils n’étaient pas prêts. Face au PSG sur certains aspects, notamment dans l’approche, on peut se dire qu’il a été plutôt gourmand. Annecy, je trouve que dans la préparation ça a été très difficile de les maintenir à bon niveau. Ce soir, pour moi la sortie de Sanchez et des deux de devants pour Guendouzi c’est totalement sur le dos de Tudor. Et un peu comme au match aller, si vous vous faites le petit souvenir du match aller face à Strasbourg, il fait la même chose. Il sort son n°9, finalement ça laisse à Strasbourg plus de temps pour venir construire et ça permet même à des défenseurs de se projeter dans la surface vu qu’ils ont plus de 9 à couvrir, ils prennent les ballons de la tête et derrière ça donne des occasions sur centre. Et je trouve qu’il a donné cette clé trop facilement à Strasbourg et pour moi ce soir Tudor il se trompe, il a tout faux.” Adam Manseur – Source : Football Club de Marseille (12/03/23)

