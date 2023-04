OM : Tudor s’explique sans détour sur le cas Guendouzi !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor est revenu sur les récentes déclarations de Mattéo Guendouzi sur son faible temps de jeu.

À 48 heures du match contre l’AJ Auxerre au Stade Vélodrome, Igor Tudor était présent ce vendredi après-midi en conférence de presse. L’entraineur croate est revenu sur les rumeurs autour de Mattéo Guendouzi faisant état d’un mécontentement de l’ancien joueur d’Arsenal sur sa situation : « J’ai beaucoup parlé avec lui. J’ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. Ce sont des choix que les entraineurs n’aiment jamais faire, je sais que c’est difficile pour les joueurs, de voir que les autres s’entrainent mieux, jouent plus souvent. pour certains c’est plus facile de l’accepter que pour d’autres. L’entraineur doit faire des choix. La saison a été longue, beaucoup y ont contribué. J’ai du gérer un groupe qui n’était pas si facile que cela à gérer au début. C’est devenu beaucoup harmonieux aujourd’hui et j’a maintenant une équipe sérieuse avec de grands professionnel .C’est quelque chose qui me rend fier. Quand vous voyez nos entrainements, vous voyez que quelque chose a changé par rapport au début. »

À LIRE AUSSI : OM : Guendouzi, un comportement problématique en interne ?