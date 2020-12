L’OM et Clément Turpin en chiffres…

C’est un sentiment d’injustice qui régnait hier soir dans les rangs marseillais. Le carton rouge donné à Pape Gueye par Clément Turpin a fait basculé un match alors tenu par l’OM face à Rennes. L’arbitre français a un historique négatif avec le club olympien, retour sur ce passif en chiffres…

L’OM a joué 34 matches sous les ordres de Clément Turpin (30 en Ligue 1, 2 en Coupe de France et 2 en Coupe de la Ligue). le bilan n’est pas reluisant:

14 défaites

8 matches nuls

12 victoires

A lire : TURPIN VOLE UN MATCH-RÉFÉRENCE

Lors de ces 34 matches l’OM a récolté un grand nombre de cartons…

6 cartons rouges

63 cartons jaunes

2 cartons / match

Fier de mon équipe. On se bat contre tous. On continue. Nous sommes OM ⚪️Ⓜ️💙 pic.twitter.com/tcJYqIS7dO — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) December 16, 2020

Exemple de 4 polémiques autour des matches de l’OM arbitrés par Clément Turpin

Un but accordé à Rolan lors de Bordeaux – OM (2017)

Penalty pour Lyon lors d’OM – Lyon (2012)

Penalty accordé à Paris lors d’OM – PSG (2013)

Expulsion d’Imbula lors de PSG – OM (2014)

L’expulsion de Giannini Imbula par Turpin au parc des princes #VenteOM #TeamOM pic.twitter.com/cKgK1z2sSk — قبل ان شاء الله🤲 (@ChampionsGloire) December 16, 2020

C’est un arbitre FIFA, je ne suis pas bien content avec l’arbitrage — Villas-Boas

« Le moment d’expulsion change tout le match. Pour moi, c’était pas rouge. Il n’y a aucune intention, il est dans son dos. Si on ne peut pas sauter pour jouer au foot, on fait comment ? C’était notre meilleur joueur. (…) Après, je ne sais pas si c’est un point de règlement ou pas, je ne sais pas si l’arbitre a le droit ou pas de consulter la VAR pour un jaune. On a demandé à l’arbitre de regarder le VAR. Il n’a pas été très intéressé. . C’est un arbitre FIFA, je ne suis pas bien content avec l’arbitrage. » André Villas-Boas – source : Canal+ (16/12/2020)