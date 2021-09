OM – U19 : Le magnifique but (à la Ronaldo) d’Ayan Benyahia-Tani !

Les U19 jouaient à Marseille face à Nîmes. Lors de cette large victoire 7-3, le jeune Benyahia-Tani s’est illustré…

Un but comme on les aime. Et, aussi, comme n’importe quel jeune a rêvé d’inscrire un jour. Ayan Benyahia-Tani (16 ans) a marqué ce but incroyable avec les U19 de l’OM. Lors du premier match officiel de la saison, les jeunes marseillais recevaient Nîmes et se sont imposés largement 7-3. Et donc, l’un de ces sept buts est une merveille de la part du jeune avant-centre : récupération de balle dos au jeu, remontée de balle, cinq joueurs éliminés et finition parfaite. Sur 40 mètres, il a mystifié la défense nîmoise.

Les dirigeants comptent sur Benyahia-Tani pour les saisons à venir — AZIR

Dans un de nos Débat Foot Marseille, nous avons eu la chance d’accueillir Azir, spécialiste des équipes de jeunes de l’Olympique de Marseille. Il nous en a dit plus sur le profil des deux joueurs. Focus sur l’attaquant Aylan Benyahia-Tani qui l’a impressionné par son sang froid devant le but.

« Aylan Benyahia-Tani est un très jeune joueur, il est né en 2005. Quand j’entends ces années de naissance, c’est assez désarçonnant. C’est un joueur très intéressant, un jeu offensif capable de jouer avant-centre, derrière l’attaquant ou sur un côté même si je le préfère dans l’axe. Il est très efficace devant le but mais il est aussi très complet. Il peut prendre la profondeur, jouer dos au but, dans le jeu combiné, le dribble… Son efficacité devant le but, c’est ce qui lui permet de sortir du lot par rapport aux autres avant-centre et attaquants du centre de formation. Au-delà d’être intéressant dans le jeu, devant la cage, il est très intéressant. Ça fait des différences et ça lui permet de signer son premier contrat professionnel. Les dirigeants comptent sur lui pour les saisons à venir même si, on le répète, c’est un très jeune joueur. Il va être, dans un premier temps, avec les U19. On va le voir assez tôt parce que la saison va reprendre bientôt. Il a été surclassé de manière régulière depuis son entrée au centre de formation. Il est censé être avec les U17. Il a eu quelques convocations avec l’Equipe de France aussi. Sans parler de cracks ou de pépites, c’est un joueur du centre de formation qui est très intéressant. » Azir, @CartnerChnine – Source : Football Club de Marseille (05/07/21)