OM : Un ancien attaquant de Ligue 1 juge la saison d’Aubameyang

Dans une interview accordée pour le site de la Ligue 1 Frédéric Piquionne a fait un bilan sur chacun des 10 meilleurs buteurs du championnat de France, parmi eux Pierre-Emerick Aubameyang.

Passé par le Stade rennais, l’AS Saint-Etienne, l’AS Monaco ou encore l’Olympique Lyonnais, l’ancien attaquant Frédéric Piquionne, a jugé la saison d’Aubameyang. Pour rappel, le joueur marseillais est auteur de 17 buts et 8 passes décisives en championnat. En Ligue Europa, il a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives le tout en 13 matchs, il termine meilleur buteur de la compétition. « La seule éclaircie de l’OM cette saison. Sans Aubameyang, je ne sais pas où l’OM aurait terminé… Beaucoup étaient sceptiques à son arrivée mais finalement, il a répondu sur le terrain. Il a eu des difficultés au début mais l’équipe ne tournait pas non plus, donc il n’était pas aidé. Mais grâce à son travail, il a réussi à faire une très belle saison. Il a quand même été meilleur buteur et meilleur joueur de la saison en Ligue Europa. Ce sont des titres individuels qui prouvent qu’il est toujours là même à son âge (34 ans). », a déclaré Frédéric Piquionne sur le numéro 10 phocéen. Une bonne nouvelle pour le club en sachant qu’il est sous contact jusqu’en 2026 avec l’OM.