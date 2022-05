OM: Un ancien bordelais valide le but de Lukeba

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné dans un « olympico » plus que frustrant. Des erreurs dans le jeu mais surtout des décisions arbitrales très litigieuses contre les marseillais. Le meilleur exemple étant le premier but lyonnais entaché d’une faute sur Pau Lopez assez évidente mais pas sifflé par l’arbitre. Une décision que Ludovic Obraniak comprend.

C’est avec la gueule de bois que se lève l’OM et tous ses supporters. Dimanche soir, les marseillais ont été battus à domicile (0-3) par l’OL dans le choc des Olympiques. Un match qui a été marqué par les polémiques et des décisions arbitrales incompréhensibles de la part de Mr.Gauthier.

Un penalty assez évident pour les phocéens en début de match après une main de Dembélé dans la surface de réparation mais surtout un premier but lyonnais qui semble pas valable pour une faute assez claire de Dembélé sur Pau Lopez. L’arbitre après discussion avec ses assistants et le bus VAR a décidé de ne pas checker la VAR et d’accorder le but. Une décision que peu de monde a compris mais que Ludovic Obraniak, ancien joueur de Lille et Bordeaux, désormais consultant sur la chaine l’Équipe a légitimé sur le plateau :

« Les deux s’engagent. À partir du moment où dans un périmètre si réduit, tu as deux garçons, avec l’intensité que ça demande, qui s’engagent… S’il y en a un qui s’engage plus que l’autre, je ne dis pas. Mais là les deux s’engagent. Comment peut-on maîtriser l’après, dans un duel ? Là il vient avec son exter de pied sur le ballon. Donc, non… » Ludovic Obraniak – Source:L’Équipe TV (01/05/2022) « Je touche la balle, c’est lui qui vient sur moi »

Une action qui fait couler beaucoup d’encre et dont on a pas fini d’entendre parler. Interrogé sur cette action, Moussa Dembélé estime de son côté qu’il n’a pas fait la moindre faute et que le but de son équipe n’avait aucune raison d’être invalidé :

« Si je fais faute sur Pau Lopez? Non du tout, je touche la balle, c’est lui qui vient sur moi, l’ance-t-il. L’arbitre n’a pas sifflé faute donc forcément il n’y a pas faute et il y a but. Cela fait partie du foot. Ce n’est pas de la danse, c’est du foot, il y a des contacts. Mais non, il y a but. » Moussa Dembélé – Source : Conférence de presse d’après-match (01/05/2022)

