Recrue la plus chère du mercato estival marseille, Gerson a du mal à trouver sa pleine mesure. L’international auriverde tarde a s’imposer dans l’équipe de Jorge Sampaoli.

Même si Gerson a montré des qualités avec l‘OM, le milieu de terrain brésilien tarde à s’imposer comme un joueur clé de Sampaoli. Malgré cette moins bonne période, son entourage assure à La Provence que « après l’avoir bien accueilli, l’OM lui apporte tout son soutien dans ce début de parcours ».

Ancien milieu de terrain relayeur marseillais, Benoit Cheyrou a donné son avis sur l’ancien élément de Flamengo :

Gerson est un vrai numéro 8– Cheyrou

« Gerson est un vrai N.8. Dans ce contexte, on est à l’aise face au jeu et au but adverse. Dans le système de Sampaoli, je le trouve trop souvent trop haut sur le terrain, même s’il s’agit sûrement de consignes du coach. Quand tu es N.8 à la place de Gerson et que tu es par moments face au but adverse, tu peux te mettre en valeur en t’appuyant sur un avant-centre, en combinant avec lui, en lui faisant des passes en profondeur. » Benoit Cheyrou— Source: La Provence (29/09/21)

Interrogé par la Provence, le journaliste brésilien Felipe Schmidt estime que cela est surtout lié à son positionnement sur le terrain. Pour lui, Gerson doit être installé dans l’axe où il rayonnera comme il le fait avec le Brésil.

Dans un rôle axial, c’était le Gerson de Flamengo, pas celui de l’OM

« Gerson était un milieu autoritaire, celui qui tirait toutes les ficelles. L’idée générale était qu’il pouvait jouer dans les plus grands clubs européens. En sélection, Gerson a impressionné. Dans un rôle axial, c’était le Gerson de Flamengo, pas celui de l’OM qui se retrouve cantonné sur un côté ». Felipe Schmidt – source : La Provence (28/09/2021)