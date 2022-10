OM : Un ancien coach olympien souligne le coup tactique de Tudor !

Pour ce match retour face au Sporting, Igor Tudor a décidé de changer son milieu de terrain. Le coach est revenu à sa doublette Veretout / Rongier avec un Guendouzi plus haut. L’ancien joueur d’Arsenal est souvent revenu apporter le surnombre au milieu ce qui a considérablement gêné les Portugais.

Interrogé par l’Equipe, l’ancien coach Elie Baup a souligné ce réajustement tactique. Il évoque aussi les difficulté du Sporting qui a mal géré émotionnellement cette rencontre.

Un Guendouzi qui se replaçait au niveau de Veretout et de Rongier

« Dès le départ, il y avait un positionnement très sérieux, une organisation de qualité sur le plan défensif, au niveau de la récupération du ballon, avec un placement très haut pour empêcher les premières relances adverses. Il y avait un plan de jeu très rigoureux, auquel les joueurs se sont tenus. Et, sur le plan émotionnel, le Sporting a perdu ses nerfs, c’est rare de voir un adversaire recevoir trois cartons rouges en deux matches. Je pense qu’il n’a pas digéré le match aller, que ça a laissé des traces dans les esprits. Inversement, l’OM est resté tout le temps dans son match, n’a pas cédé quand c’était engagé, restant dans son plan de jeu. (…) Le fait que ce soit le Sporting qui ait dû s’adapter au jeu de l’OM. Derrière, les trois Marseillais ont toujours été dans le contrôle permanent des adversaires. Le travail de position était très intéressant. Il y a aussi eu la complicité et la solidité des milieux, avec un Guendouzi qui se replaçait au niveau de Veretout et de Rongier. Le Sporting a dû s’adapter au jeu de Marseille et n’a jamais pu mettre son jeu de transition en place. (…) La situation sportive demandait qu’il aligne son onze préférentiel. Ce onze se dégage, maintenant. C’est un constat. La défaite contre l’AC Ajaccio (1-2), samedi, alors que l’équipe avait un peu tourné, a fini de lui donner raison. Il a pu faire participer un maximum de joueurs, en faire reposer d’autres, tout en restant dans le match. La gestion est bonne pour la suite. » Elie Baup – source : L’Equipe (13/10/2022)

