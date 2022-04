OM: Un ancien de Besiktas contredit Under sur l’ambiance du Vélodrome

Auteur d’une première saison très réussie sous les couleurs olympiennes, Cengiz Under s’est dévoilé dans une interview accordé à La Provence, publié hier. Dans celle-ci, il loue l’ambiance et l’atmosphère du stade Vélodrome qu’il compare aux stades turques. Une déclaration qui a fait réagir l’ancien attaquant de Besiktas, Demba Ba.

9 buts et 1 passe décisive. C’est le bilan de l’ailier turc, Cengiz Under depuis son arrivée à l’OM. Une première saison qu’il l’a qualifié lui-même comme la plus aboutie de sa carrière. Arrivé en prêt de l’AS Roma, le natif Sindirgi semble enfin avoir trouvé avec l’OM, le club et l’environnement qui lui permet de s’épanouir en tant que joueur.

Son option d’achat obligatoire de 8 millions devrait être logiquement levée par l’OM à la fin de saison et le gaucher pourra alors s’engager pour plusieurs années avec le club phocéen. Habitué aux ambiances chaudes en Turquie, Under a semble t-il trouvé avec le public marseillais une atmosphère qu’il apprécie particulièrement et qui lui permet de se dépasser. C’est en tout cas ce qu’il a révélé lors de sa longue entrevue accordée au journal La Provence où il compare l’ambiance du stade Vélodrome à celle du Besiktas :

« Je suis passé par la Roma. Mais ce n’est quand même pas comme à l’OM. Ici, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue. Il y a cette ferveur aussi à Besiktas, en Turquie, mais à Marseille, je ressens cette chaleur dès que j’entre sur le terrain. Elle nous pousse à aller au-delà de notre envie de jouer au football. J’adore ! Je me sens même mieux dans cette ambiance. À 18 ans, quand j’étais à Basaksehir, j’ai joué contre Besiktas. C’était la première fois que je sentais cette ferveur. Pendant 90 minutes, je n’avais absolument pas entendu ce que mes partenaires me disaient. Il y avait une telle ambiance… Je la ressens ici. Marseille, c’est fou ! Ça me stimule. Je ne peux pas m’en passer. » Cengiz Under – Source: La Provence (13/04/2022) Un ancien de Besiktas s’oppose à Under !

Passé au club turc lors de la saison 2014-2015 puis pour quelques matchs lors de la saison 2017, Demba Ba connait parfaitement l’atmosphère qui règne au Vodafone Park. Pour l’ancien attaquant de Chelsea, la comparaison est un peu trop poussée. Il a profité d’un tweet qui reprenait la déclaration de l’attaquant de l’OM pour le contredire :

« Je t’aime bien mon petit, mais il ne faut pas comparer l’ambiance du Vélodrome avec Besiktas. » Demba Ba – Source: Twitter (13/04/2022)