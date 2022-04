Arrivé à l’OM à l’été 2020 en provenance de Botafogo pour un montant de 8 millions d’euros, Luis Henrique aurait récemment rejoint l’agence de Mino Raiola.

Les temps sont durs pour Luis Henrique. Arrivé à l’OM lors du mercato estival en 2020 en provenance de Botafogo, l’ailier brésilien n’est jamais réellement parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Recruté pour un montant de 8 millions d’euros, Luis Henrique n’a jamais bénéficié de beaucoup de temps de jeu de la part d’André Villas-Boas la saison dernière. Cette saison, c’est tout aussi compliqué pour le Brésilien qui joue moins que Cheikh Bamba Dieng ou encore Konrad de la Fuente qui a été recruté cet été.

De plus, l’OM a fait un choix fort à son égard. En effet, Jorge Sampaoli a dû faire un choix et il a décidé de se passer de Luis Henrique en Ligue Europa Conférence. Un choix qui a certainement déplu à l’ancien joueur de Botafogo. En revanche, cette saison, il a inscrit son premier but sous les couleurs olympiennes lors du 16e de finale de Coupe de France face à l’ES Cannet-Rocheville.

Luis Henrique rejoint l’agence de Mino Raiola

Dernièrement, on apprend que l’actualité bouge autour de Luis Henrique. En effet, à en croire les informations révélées par Sport, le Brésilien aurait récemment rejoint l’agence de Mino Raiola.

L’agent d’Erling Haaland ou encore de Paul Pogba enregistre donc cette fois l’arrivée de Luis Henrique dans ses rangs. Le média révèle également que le joueur de Montpellier Stephy Mavididi a lui aussi décidé de faire confiance à Mino Raiola pour son avenir.

Sampaoli sur Luis Henrique avant la trêve hivernale

Juste avant la trêve hivernale, l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli évoquait la situation et les prestations de Luis Henrique expliquant notamment qu’il devrait se montrer plus décisif.

« L’important est que Luis, comme n’importe quel joueur offensif, parvienne à faire des passes décisives, à marquer des buts. Ils doivent conclure les actions de l’équipe. Il est encore jeune mais ses derniers matchs vont le rapprocher du onze. Il faut qu’on ait une équipe agressive, plus tranchante. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)