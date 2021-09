La violence dans les stades fait des ravages en Ligue 1 depuis le début du championnat. Plusieurs incidents en tribune sont a déplorer, de quoi s’alarmer…

Alors tout semblait bien se passer ce mercredi soir en tribune, les supporters marseillais et Angevin ont dérapé. Un incident de plus à constater depuis le début de la saison.

L’ancien gardien de but de l‘OM, Pascal Olmeta a confié avoir appelé directement Emmanuel Macron, et que ce dernier lui avait répondu :

Le président de la république est un fou de foot– Olmeta

« Je sais que notre président de la république est un fou de football, donc je lui ai envoyé un message pour lui dire qu’il fallait faire quelque chose et il m’a répondu. » Pascal Olmeta— Source: Rothen Régale RMC

🗣💬 « J’ai envoyé un message au président pour lui dire qu’il fallait faire quelque chose et il m’a répondu. »@OlmetaPascal révèle avoir contacté directement le président de la République Emmanuel Macron pour évoquer les nombreux récents incidents entre supporters. pic.twitter.com/JXKK9OxZxT — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 23, 2021

Pierrick Capelle a dénoncé les agissements de certains spectateurs lors du match comptant pour la 7e journée de Ligue 1.

Ce n’est pas tolérable– Capelle

« On a vu sur les réseaux. Il y a eu un débordement. On a l’impression que c’est un peu dans l’air du temps. Les supporters se permettent de faire pas mal de choses. Des débordements comme ça, ce n’est pas tolérable. C’est dommageable parce qu’on n’est pas là pour ça. On est heureux de retrouver tous les supporters, que ce soit les nôtres ou ceux qui viennent des clubs adverses pour mettre de l’ambiance, parce que c’est le foot. Mais il faut qu’ils arrivent à comprendre aussi qu’ils doivent rester à leur place. On se dit que les décisions vont être prises et bien prises, qu’ils vont se calmer et que ça rentrera dans l’ordre. Qu’ils fassent la fête et qu’ils mettent de l’ambiance dans les stades, c’est normal mais il faut qu’ils comprennent qu’ils n’ont pas le droit de déborder » Pierrick Capelle— Source: Conf de presse (22/09/21)