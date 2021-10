Mercato : Pour cet ex attaquant du PSG, cette recrue de l’OM est un phénomène !

Recruté cet été, Cengiz Ünder s’est bien acclimaté à l’ambiance marseillaise. Auteur d’un bon début de saison, il a nouvelle fois été excellent ce jeudi face à la Lazio (0-0)…

Ce jeudi, Ünder a été l’un des marseillais les plus dangereux du match, avec notamment une magnifique frappe stoppée par le gardien, après avoir éliminé son adversaire. Toujours dans la provocation, il arrive souvent a adresser des centres plongeants dangereux, qui ne trouve pour l’instant pas preneur, même si sa relation avec Milik est encourageante pour la suite de la saison. En espérant, que cette association fonctionne face au club de la capitale ce dimanche…

Ancien attaquant du PSG, Mevlut Erding a encensé son compatriote :

Under s’est réveillé en arrivant à Marseille — Erding

« Il s’est réveillé en arrivant à Marseille, peut-être grâce à l’environnement, aux supporters… Ça ne me surprend pas de le voir réussir à l’OM. Cengiz, on l’a vu arriver très tôt en sélection, c’est un phénomène. Il frappe pied droit, pied gauche, il élimine facilement… » Mevlut Erding – Source: Ligue 1 (21/10/21)

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, Cengiz Ünder a encensé les supporters de l‘Olympique de Marseille :

Des supporters incroyables — Under

« J’ai beaucoup entendu parler de nos supporters avant de venir ici, par mes amis qui jouaient ici et via mes recherches sur Internet. Tout le monde sait que ce club possède des supporters incroyables. Et maintenant, je comprends de quoi il s’agit. Vous pouvez voir l’excellente relation entre le club et les supporters sur et en dehors du terrain. C’est l’une des choses qui m’a le plus touché. J’ai toujours rêvé de jouer pour de si merveilleux supporters. Et maintenant, je joue devant les meilleurs fans d’Europe. Cela me rend fier. Après ma première conversation avec le président, j’ai commencé à regarder des vidéos des supporters marseillais sur Internet. Et ça m’a donné vraiment envie de jouer ici, devant eux. Les vidéos ont eu une grande influence sur moi. Comme je l’ai dit, je suis vraiment content d’être ici, de jouer devant ces supporters. Je suis à la fois excité et heureux. Les supporters de l’AS Roma étaient incroyables et différents. Par contre, je n’ai jamais joué devant un public à Leicester. Mais je peux dire que les meilleurs supporters sont ici, à Marseille. Ils ont une influence énorme. Dès que vous entrez sur le terrain, vous êtes happés par l’ambiance. On a l’impression qu’ils jouent à vos côtés. » Cengiz Ünder— Source: Site de l’UEFA