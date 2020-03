OM: Un buteur du PSG n’est pas inquiet pour les marseillais !

Ce vendredi, l’OM n’a pris qu’un point de la réception d’Amiens au Vélodrome. Un résultat qui n’inquiète pas Mickaël Madar, ancien parisien et consultant Canal +…

L’Olympique de Marseille n’a pas pris les trois points face à Amiens ce vendredi soir en match d’ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Alors que l’écart se resserre avec les poursuivants (Lille et Rennes), l’ancien buteur parisien n’est pas inquiet pour les hommes de Villas-Boas…

Psychologiquement, ils sont très réguliers– Madar

A LIRE AUSSI : OM : Machardy se montre très inquiet pour la suite de la saison…

Il s’est exprimé sur le plateau du Late Football Club sur Canal + :

« C’est vrai qu’ils ne prennent pas beaucoup de points à domicile ces temps-ci. Mais depuis le début de la saison, cette équipe tient la route. L’OM est solide. Psychologiquement, ils sont très réguliers, ils savent jouer ensemble, tout le monde se bat, il y a de l’intensité. Je pense même qu’ils sont capables de faire un résultat contre Paris au Vélodrome. Et puis les autres peuvent se faire accrocher derrière. Donc c’est pour ça que je ne suis pas trop inquiet non plus pour Marseille, car il y a aussi un matelas d’avance. Thauvin, ça va être une bonne recrue aussi pour eux » Mickaël Madar— Source : Canal +