OM : Un autre poste pour Marley Aké?

Déjà intégré dans le groupe pro par André Villas-Boas, Marley Aké a eu du temps de jeu en ce début de saison. Il pourrait évoluer à un tout nouveau poste…

Dans son édition du jour, La Provence a fait un focus sur le jeune joueur de l’Olympique de Marseille, Marley Aké. Le minot âgé de 18 ans qui évolue au poste d’ailier aurait des qualités qui intéressent André Villas-Boas.

VILLAS-BOAS EXPLIQUE POURQUOI AKE A PLUS DE TEMPS DE JEU QUE LIHADJI

« On l’a vu, repéré et recruté quand il évoluait sur le côté gauche, mais quand on voit la qualité de ses appels de balle, c’est vrai qu’il a un potentiel intéressant pour jouer dans l’axe. Et « AVB » l’a immédiatement vu », a confié Sebastien Pérez, membre de la cellule de recrutement au média local.

A LIRE AUSSI : Bon plan Mercato OM : Un véritable plébiscite pour Hulk !

Aké devrait donc continuer à grappiller des minutes de temps de jeu lors de la seconde partie de saison… Le jeune attaquant a le dessus sur Isaac Lihadji dans la hierarchie d’André Villas-Boas.

« On attend toujours le contact avec son agent, a indiqué l’entraîneur marseillais. J’attends la signature pour lui donner un peu de temps jeu et, à Toulouse, j’ai choisi Marley (Aké) pour entrer dans les dernières minutes. Je défends les couleurs du club. Il y a peut-être l’intérêt d’autres clubs et ça commence à jouer sur lui, je ne sais pas. Je pourrais en profiter en ce moment mais pourquoi ? Pour qu’il joue ensuite à Monaco, au PSG ? Quel intérêt pour l’OM son club formateur ? Je défends les intérêts du club peut-être contre moi-même. Mais entre Aké, qui a un futur ici, et Isaac, je fais des choix »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse