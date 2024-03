OM : Un blessé de plus pour Gasset !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le nouveau coach de l’OM, Jean Louis Gasset a dans un premier temps pu s’appuyer sur plusieurs retours comme Kondogbia et Veretout, il doit cependant encore faire avec plusieurs joueurs blessés.

Alors que le retour de Valentin Rongier est attendu pour la fin du mois, Nadir ne devrait pas rejouer cette saison, Blanco et Murillo sont absents pour plusieurs semaines. De plus, Gigot souffre de l’épaule et reste incertain pour le match de ce soir. Mercredi, l’OM a fait savoir qu’un autre joueur serait absent. En effet, le jeune gardien Simon Ngapandouetnbu s’est blessé. Ce dernier « s’est blessé en début de semaine et présente une lésion méniscale du genou droit qui nécessite une arthroscopie programmée dans les prochains jours » comme l’a fait savoir le club olympien. Une absence de plus à ce poste, et une question sur l’avenir du jeune international camerounais qui sera libre en juin prochain.

Après Blanco, Simon blessé !

L’OM va affronter le Villarreal de Marcelino ce jeudi soir. Pour ce match, Jean Louis Gasset doit faire avec les joueurs non qualifiés pour la rencontre, Pape Gueye, Ulisses Gacia et Jean Onana. De plus, Blanco, Rongier et Nadir sont blessés et donc forfaits pour ce match. Autre absent, Samuel Gigot est touché à l’épaule et sera lui aussi forfait pour ce match comme le confirme l’Equipe ce mercredi.

6 absents + Gigot, Veretout de retour !

La bonne nouvelle, c’est le retour de Jordan Veretout ménagé face à Clermont. Le milieu de terrain devrait être opérationnel jeudi comme l’affirme la Provence. Il postule à une place de titulaire jeudi.