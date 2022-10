OM : Un cadre du PSG détaille l’importance de gagner le Clasico

Malgré la rivalité entre les deux équipes, sportivement, cela semble moins important d’affronter le PSG pour beaucoup de supporters. A Paris en revanche, les joueurs sont toujours motivés à l’idée de battre l’OM.

La rivalité historique entre le PSG et l’OM semblaient s’éteindre ces dernières années. Moyens illimités, joueurs qui n’ont plus la fibre parisienne ou marseillaise… Pourtant, d’après Marquinhos, l’importance de gagner ce match reste intacte dans le vestiaire francilien.

Une victoire fait du bien après les polémiques ? Oui, vous savez comme c’est important de gagner le Classico — Marquinhos

Dans un entretien accordé à Free Ligue 1, le défenseur brésilien s’est exprimé sur ce qui change de gagner ou non un Clasico. D’après lui, c’est un match à absolument gagner chaque saison et cela devrait calmer quelques problèmes qui subsistent dans le vestiaire parisien ces dernières semaines.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Un ancien du PSG pour coacher Kamara et Sanson?

« Ce sont les circonstances d’un match, on a changé de système cela compte aussi. On a bien démarré le match, si on est efficace dans les occasions en première mi-temps je pense que c’est une autre histoire pour ce match. Après, 1-0 pour un Classico, on a connu des situations où on prend un but en 2e mi-temps. Il fallait rester costaud, on a réussi. Le Classico, le plus important c’est de gagner. Si cette victoire fait du bien après les polémiques ? Oui, vous savez comme c’est important de gagner le Classico. Cela change la semaine, la vie de nos supporters. Ils vont aller travailler en étant heureux, nous aussi. La semaine est plus tranquille. C’est un match à gagner vraiment, cela change l’ambiance et l’énergie pour la suite. » Marquinhos – Source : Free Ligue 1 (19/10/22)

La frustration oui, car même en supériorité numérique, vous n’êtes pas à l’abri de prendre un but

« Il y a déjà la satisfaction de l’avoir emporté. Vous savez très bien ce que représente ce match là pour nos supporters, pour les joueurs et l’entraîneur. La frustration oui, car même en supériorité numérique, vous n’êtes pas à l’abri de prendre un but. L’important était de gagner, les joueurs ont essayé de mettre la manière, il y a eu des temps très forts. Le gardien marseillais a été très sollicité, le nôtre aussi, c’était un match très engagé des deux côtés.(…) Je n’ai pas eu la sensation que mes joueurs ont eu de la retenue. Mes joueurs souhaitaient mettre des buts supplémentaires. On a vu qu’il y a eu deux blessés en première période, c’est aussi l’enchaînement des matches dans ce calendrier très compact. Je ne suis pas dans les têtes des joueurs mais nous avons des objectifs très élevés. Il ne faut aucune retenue, c’est aussi dans ce sens qu’il faut mettre de la fraîcheur au coup d’envoi et en cours de match. C’est pour ça que j’ai sorti Leo (Messi) qui avait été blessé au mollet. Ma première préoccupation est qu’il puisse enchaîner avec nous et qu’il puisse jouer la Coupe du monde. J’espère qu’il n’arrivera pas un moment où les joueurs choisiront leur match à l’approche du Mondial. » Christophe Galtier – source : Conférence de presse (16/10/2022)