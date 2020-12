OM : Un calvaire de plus pour cette recrue estivale…

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Angers (2-1) ce mercredi soir à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. L’international japonais de l’OM Yuto Nagatomo était titulaire lors de cette rencontre. Il a de nouveau été en grande difficulté tout au long du match avant d’être remplacé par Strootman.

L’OM a concédé une défaite contre le SCO Angers (2-1) ce mercredi en Ligue 1. Comme après chaque match de l’Olympique de Marseille, la rédaction de Football Club de Marseille juge la prestation individuelle des olympiens. Retrouvez ci-dessous la note et l’appréciation de Yuto Nagatomo pour cette rencontre.

ThauVin ne se sentait pas bien — Villas-Boas

Y. Nagatomo : 2,5/10

Un calvaire de plus…

Encore une fois, l’ancien de l’Inter n’a rien apporté à son équipe et ne l’a jamais sécurisé défensivement. Bon au moins, il n’a pas commis d’erreurs grossières amenant un but, c’est déjà ça…Il passe à droite lors du second acte mais ne réussit rien de plus. Même les touches, il parvient à les rater (48′). Il finit par être remplacé par Kevin Strootman à la 74′ qui fait lui aussi une entrée assez catastrophique…