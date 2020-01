OM : Un champion du monde 98 lâche, « depuis qu’il est arrivé à Marseille Sakai n’a pas progressé! »

Hiroki Sakai traverse une période délicate depuis plusieurs semaines. L’international japonais est moins bien sur le terrain, ce qui ouvre la porte à des critiques, souvent bien sévère. C’est le cas de Manu Petit.

Le champion du monde 1998 a même estimé qu’Hiroki Sakai n’avait pas progressé depuis son arrivée à Marseille. Pourtant, ce dernier a clairement évolué depuis ses premiers pas timides et trop respectueux en 2016. Même si actuellement le latéral droit est moins performant, il ne faut pas effacer la constance et les bonnes performances de Sakai lors de ses deux dernières saisons à Marseille…

A lire : RUMEUR MERCATO OM : UN TOP CLUB ANGLAIS SUR SAKAI

Sakai se défonce à chaque fois et il est rarement récompensé… — Petit

« J’aime beaucoup le garçon, j’adore l’énergie débordante qu’il a sur le terrain. Il est consciencieux, professionnel, pointilleux sur les règles, il a une espèce de code d’honneur comme tous les japonais. Mais je trouve que depuis qu’il est arrivé à Marseille Sakai n’a pas progressé. Je suis déçu car avec toute l’énergie qu’il met on se dit qu’il va franchir un palier mais non. Dès qu’il arrive aux abords de la surface adverse ses centres n’arrivent quasiment jamais. C’est frustrant, il se défonce à chaque fois et il est rarement récompensé… » Manu Petit – source : RMC