OM : Un courrier concernant l’arbitrage, symbolique ?

L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions se jouera sans l’Olympique de Marseille. Malgré une nette supériorité dans le jeu et énormément d’occasions créées, les Olympiens se sont inclinés face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab). Une désillusion pour le club phocéen qui a adressé un courrier à l’UEFA pour se plaindre de certaines décisions arbitrales litigieuses lors de la double confrontation contre les grecs.

L’OM se sent lésé. Un terrible sentiment d’injustice existe dans les bords olympiens après l’arbitrage du match-aller retour face au Panathinaïkos.

D’après les informations de RMC Sport, le club phocéen a adressé un courrier à l’UEFA pour faire part de son incompréhension au sujet de certaines décisions arbitrales sur la double confrontation.

Les dirigeants marseillais montent au créneau

🎙 Pablo Longoria, aprés #OMPANA : « C’est une déception et on la partage avec nos supporters. Malgré l’élimination, il n’y a rien à reprocher à l’équipe, ni dans l’attitude et le comportement des joueurs… C’est dur, c’est dur…

Le carton jaune adressé à Geoffrey Kondogbia dès la première minute, les décisions prises par M.Kovac à Athènes ainsi que les différentes interprétations du VAR au Vélodrome n’étaient pas du goût de la direction olympienne.

Pablo Longoria a évoqué « des décisions un peu limites » après le match retour. Le président marseillais n’est pas du genre à alimenter la polémique devant les micros et caméras, mais en interne l’OM veut, via ce courrier, faire entendre ses arguments et montrer son mécontentement. Ce qui ne changera rien au résultat…

Malgré un arbitrage douteux, les Marseillais assument ne pas avoir été au niveau sportivement et payent leur revers du match aller (1-0).