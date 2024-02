OM : Un départ de plus dans l’organigramme !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille n’est pas au mieux sportivement et connait une sacrée restructuration de son organigramme. Après les départs de Ribalta ou encore Friio, c’est le directeur de la performance qui quitte le club.

Selon le journaliste de l’Equipe, Mathieu Grégoire, Matthieu Bouchepillon a quitté l’OM. « Ce responsable de la data arrivé sous JHE avait été nommé directeur de la performance du club par Pablo Longoria, en mars 2021 ».

Au rayon des départs #OM, fin de l’aventure en janvier pour Matthieu Bouchepillon. Ce responsable de la data arrivé sous JHE avait été nommé directeur de la performance du club par Pablo Longoria, en mars 2021 (à l’époque https://t.co/inn0wrzr9n) — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 6, 2024



Selon l’Equipe de ce mardi, « Longoria, auprès de certains proches, confesse ses envies d’ailleurs. Dans l’entourage du président, on confie qu’il « est conscient des difficultés actuelles mais plus que jamais déterminé à tout mettre en œuvre pour que le club atteigne ses objectifs de fin de saison mais aussi sur le long terme ». » Dans ce moment compliqué avec une équipe qui ne répond aux attente, une incertitude concernant l’avenir du coach Gattuso, l’avenir de Longoria reste incertain. Le président de l’OM « se dit fatigué mais reste présent et combatif dans les instances. Au club, en revanche, il collabore avec Stéphane Tessier, qui prend de plus en plus de place. » Le nouvel homme fort gère de plus en plus les affaires du quotidien et dispose de plusieurs hommes de confiance autour de lui. Quid de Longoria, dont un départ après ce mercato était envisagé…

Après la rencontre à Lyon ce dimanche, Pablo Longoria faisait grise mine en allant dans les vestiaires d’après les informations de Foot Mercato. Pourtant, le principal responsable de cette déroute, c’est le président lui-même d’après Nabil Djellit ! Le journaliste cible le dirigeant espagnol dans un tweet après le match de ce dimanche.

« Il n’ y a aucune cohérence dans le projet sportif de l’OM. Longoria est de plus en plus rattrapé par la réalité du terrain. On est une perte de sens et d’identité », a posté Nabil Djellit sur son compte X.

Il n’ y a aucune cohérence dans le projet sportif de l’OM. Longoria est de plus en plus rattrapé par la réalité du terrain. On est une perte de sens et d’identité. #OLOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 4, 2024

C’est une décision politique — Riolo

Le journaliste de l’After Foot, Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation de l’Olympique de Marseille face à Lyon ce dimanche soir en match de clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les marseillais se sont inclinés 1-0.

« Il y a toujours de bonnes intentions mais cela manque de qualité. et si ce soir des joueurs comme Aubameyang ou Harit sont discrets et ratent des choses et bien l’OM ne va pas gagner. Ounahi a été très présent, il a touché beaucoup de ballons mais il en perd beaucoup, fait beaucoup de mauvais choix. Ce joueur reste un mystère entre ce que l’on voit avec le Maroc et ce que l’on voit avec l’OM ce n’est pas le même joueur. Et le cirque du mercato avec tel joueur doit partir, tel joueur doit arriver, je rappel que Clauss n’a pas démarré le match, et qu’il a fait jouer un défenseur central arrière doit. Je pense que c’est une décision politique. Et qu’est ce que ça a donné ? Rien. Dès que Clauss est rentré, il y a eu de l’animation côté droit, des centres, des combinaisons, tout de suite cela a été mieux. Si en plus de manquer de qualité l’OM se tire une balle dans le pied en ne faisant pas jouer les meilleurs joueurs. Ils se mettent dedans tout seul, » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport.