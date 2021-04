OM : Un énorme changement à venir pour la Ligue 1 ?

A cause de la crise économique, plusieurs écuries de Ligue 1 souhaitent voir le nombres d’équipes être réduit de 20 à 18. Ce changement aurait de grandes répercutions économiques et sportives.

Le championnat français pourrait prendre un très gros tournant. En effet, la crise financière due au coronavirus semble impacter plus profondément que prévu la Ligue 1. La majorité des clubs de l’élite connaissent des difficultés et ont, notamment, demandé à leur joueur de baisser leur salaire pour alléger la masse salariale. L’Olympique de Marseille a réalisé cette opération en prolongeant Dimitri Payet et Steve Mandanda avec une réduction de salaire. Mais pour avoir encore moins de soucis financiers, les clubs demandent un gros changement.

Deux équipes en moins dans le championnat ?

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM : LILLE VISE UNE PÉPITE ANGLAISE, MONACO UNE BRÉSILIENNE ET LA JUVE PRESSE POUR DEPAY…

En effet, la Ligue 1 a connu une année très mouvementée sur le plan économique. Suite au fiasco de Médiapro, les clubs n’ont pas pu percevoir la somme qui leur était initialement promise. Pour régler ce problème de droits TV, de nombreuses équipes de l’élite souhaitent passer dans un championnat à 18 équipes, comme en Allemagne. Cela permettrait, notamment, une répartition plus importante des parts entre chaque équipe. Autre conséquence de ce bouleversement, s’il a lieu bien entendu, le nombre de matchs va considérablement peser en passant de 380 à 306 rencontres par saison. A noter que la Ligue réfléchit à cette éventualité et envisage même de la mettre en place dès 2022