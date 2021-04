Mercato concurrents OM : Lille vise une pépite anglaise, Monaco une brésilienne et la Juve presse pour Depay…

La fin de la saison approche en même temps que le prochain mercato hivernal… Nous faisons un point sur le mercato des concurrents de l’OM !

[viously id= »ieQDLwycVGR » player= »PVhAhJeWU9NPz »

MERCATO CONCURRENTS OM: LILLE VISE UNE PÉPITE ANGLAISE D’EREDIVISIE ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). En quête de remplaçants pour combler tous les départs probables de cet été, Lille se serait penché sur un joueur qui évolue aux Pays-Bas. En effet, l’attaquant anglais Noni Madueke aurait tapé dans l’œil de la direction lilloise.

Très bien lancé dans la course au titre, les lillois risquent néanmoins de perdre un bon nombre de joueurs cet été. En besoin cruel d’argent, comme l’OM, les Dogues devront se séparer de certains cadres de leur effectif pour renflouer les caisses et ne pas avoir de problème avec la DNCG. Si le départ de Mike Maignan vers l’AC Milan, pour une somme avoisinant les 18 millions d’euros, semble acté, des joueurs comme Ikoné, Bamba, Botman pourraient partir cet été et devront donc être remplacés. Selon les médias britanniques, un jeune joueur d’Eredivisie serait sur les tablettes de Lille.

UNE PISTE OFFENSIVE AUX PAYS-BAS ?

A LIRE: DE L’OM À UNE DEMI-FINALE DE LIGUE DES CHAMPIONS… MENDY RACONTE SON ARRIVÉE À MARSEILLE

Selon les informations du Daily Mail, le LOSC se serait penché sur la piste menant à Noni Madueke. Formé à Tottenham, l’attaquant anglais du PSV Eindhoven plairait à de nombreuses écuries, parmi lesquelles Leicester, Leipzig et donc l’actuel leader du championnat de France. Estimé aux alentours de 20 millions d’euros, l’espoir anglais pourrait venir renforcer l’effectif nordiste qui pourrait perdre Ikoné ou Bamba. Madueke a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives sur 21 matchs cette saison à seulement 19 ans.

Mercato concurrents OM: Monaco suit de près un espoir brésilien !

Comme tous les étés, l’AS Monaco sera sûrement très actif sur le marché des transferts. Les dirigeants de l’ASM semblent d’ailleurs déjà être au travail. En effet, le jeune joueur brésilien Gustavo serait dans le viseur du club de la Principauté.

Niko Kovac et ses hommes réalisent une saison exceptionnelle ! Pourtant mal partis, les Monégasques exécutent une seconde partie de championnat quasi-parfaite qui leur permet d’être troisième de Ligue 1 et dans la course au titre. Comme tous les ans, à chaque mercato, l’AS Monaco est l’un des clubs français les plus actifs. Bénéficiant d’un budget assez considérable, les Monégasques peuvent se permettre quelques paris osés. Cet été, une nouvelle pépite pourrait atterrir à la Principauté.

monaco à fond sur Gustavo ?

A LIRE: EX OM : L’INCROYABLE DÉCLA DE CANTONA SUR LE HOOLIGAN QU’IL A FRAPPÉ !

En effet, le jeune milieu offensif de 18 ans, Gustavo, serait l’une des cibles de l’AS Monaco pour venir renforcer l’effectif de Niko Kovac. L’entraîneur croate serait tombé sous le charme du jeu proposé par l’espoir brésilien qui évolue à Sport Recife, au Brésil. L’information a été confirmée par un proche du club. A noté qu’il est régulièrement appelé avec la sélection des U20 de la Seleção. En cas d’arrivée en Ligue 1, Gustavo allongerait encore un petit peu plus la liste des joueurs auriverde dans le championnat de France, dont fait partie un certain Luis Henrique.

Mercato concurrents OM: La Juventus presse pour Depay !

Alors qu’il sera libre dès cet été, Memphis Depay devrait, s’il n’y a pas de surprise d’ici-là, quitter l’Olympique Lyonnais. Fortement désiré par le FC Barcelone de Ronald Koeman, la Juventus voudrait aussi absolument le joueur néerlandais et ferait même le forcing actuellement.

Où jouera Memphis Depay la saison prochaine ? Une chose est quasiment sûre, la star de l’Olympique Lyonnais devrait quitter la France puisqu’il est en fin de contrat avec l’OL. Depuis de longs mois, le FC Barcelone approche le capitaine de Lyon et tente de l’enrôler, en vain pour l’instant. Le joueur plaît énormément à Ronald Koeman, qu’il a eu sous sa main lorsqu’il coachait la sélection hollandaise. Hormis le club catalan, une autre grosse écurie semble être très désireuse de recruter Memphis Depay.

La juve a jeté son dévolu sur depay !

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: LILLE VISE UNE PÉPITE ANGLAISE D’EREDIVISIE ?

Alors que Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ à la Juve, que Paulo Dybala et Alvaro Morata ne sont pas sûrs d’être Turinois la saison prochaine, les dirigeants de la Vieille Dame voudrait récupérer Memphis Depay. Le fait que le néerlandais soit gratuit cet été plait énormément à la Juventus. Pour rappel, le champion d’Italie en titre est habitué à ce genre de transferts. En effet, Adrien Rabiot ou encore Aaron Ramsey, pour ne citer qu’eux, ont rejoint le championnat italien librement. Cependant, Depay se verrait mieux dans la tunique bleu et rouge de Barcelone que dans la tenue blanche et noire de la Juventus.