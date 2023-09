OM : Un énorme coup dur pour le PSG avant le Classico !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplacera au Parc des Princes le 24 septembre pour défier le Paris Saint-Germain. Les 2 clubs sont invaincus (2 victoires et 2 nuls) et présentent le même bilan comptable de 8 points. Un joueur important du début de saison parisien est d’ores et déjà forfait pour ce rendez-vous.

Après la réception de Toulouse au Vélodrome pour la reprise de la Ligue 1 le 17 septembre, l’OM enchaînera avec deux déplacements: l’un à Amsterdam pour y défier l’Ajax (21 septembre) et celui au Parc des Princes 3 jours plus tard pour affronter le PSG (24 septembre). Un Classico qui pourrait opposer deux équipes invaincues (2 victoires et 2 nuls) présentant le même bilan de 8 points après 4 journées. Le club de la capitale devra se passer d’un joueur clé de ce début de saison.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : « J’ai des interrogations sur sa motivation et sa détermination »

Asensio forfait pour PSG-OM

Marco Asensio est forfait pour la réception de Marseille. En fin de semaine dernière, l’Espagne s’est offert un carton face à la Géorgie (7-1). Un match où Luis de la Fuente a cependant perdu sur blessure plusieurs joueurs importants à ses yeux, à l’image de Dani Olmo qui réalise un excellent début de saison mais aussi de l’attaquant du PSG qui souffre d’une contusion au pied. L’international espagnol avait dû quitter ses partenaires à la 44e minute mais aussi le rassemblement puisqu’il n’était pas en état de jouer face à Chypre ce mardi (victoire 6-0). « C’est presque certain que nous ne pourrons pas compter sur Olmo et Asensio pour la trêve d’octobre », a ainsi indiqué le sélectionneur espagnol.

L’ancien joueur du Real Madrid va manquer au minimum 1 mois de compétition. Titulaire à 3 reprises lors des 4 premières rencontres du PSG cette saison (2 buts et 1 passe décisive), Asensio, qui était parmi les hommes clés de Luis Enrique sera indisponible contre Nice (15 septembre ), l’OM (24 septembre ) et Rennes (8 octobre ). Le milieu offensif de 27 ans sera également absent pour les deux premiers matchs de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund à domicile le 19 septembre, et à Newcastle le 4 octobre.