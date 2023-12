OM : Un gros coup dur pour Gattuso avant d’affronter Lyon !

Le groupe officiel n’est pas encore tombé mais le journal L’Equipe expliquait dès ce mardi soir que Geoffrey Kondogbia devrait être forfait pour le match face à Lyon !

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille affronte Lyon pour rattraper la rencontre de Ligue 1 prévue initialement à la fin du mois d’octobre. Si Leonardo Balerdi et Pape Gueye qui étaient suspendus pour la rencontre pourront être dans le groupe sans problème, c’est un souci physique qui semble empêcher Geoffrey Kondogbia d’être disponible !

En effet, c’est ce qu’explique le journal L’Equipe ce mardi soir dans un article. Absent de l’entraînement ouvert aux médias ce mardi après la conférence de presse, le milieu centrafricain semble souffrir d’une blessure. Rongier ainsi que Correa ne feront pas partie de cette réception pour des problèmes physiques. Enfin, c’est Ndiaye qui termine cette liste d’absents avec son rouge reçu lors du match face à Rennes dimanche au Vélodrome.

🔵⚪️ Geoffrey Kondogbia est 𝗙𝗢𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧 pour l’Olympico ce soir ! ❌ Correa, Kondogbia, Rongier (blessés) Ndiaye (suspendu) (@lequipe) pic.twitter.com/duVZCuTyyG — MercaFoot (@MercaFoot_) December 6, 2023

Gueye est disponible annonce Gattuso

« Pape Gueye est disponible, il pourra jouer. Il peut jouer 1min / tout le match mais on verra. Je veux d’ailleurs le remercier, il a joué des matchs amicaux pour essayer de se mettre au niveau. Mes compliments à lui, je le vois, il donne son maximum pour l’équipe »

Les supporters le savent, ils ont conscience de l’importance de ce match

« Le match de demain est important. Il ne doit pas y avoir de bordel. Je n’ai rien d’autres à dire. Les supporters le savent, ils ont conscience de l’importance de ce match. Cette équipe lyonnaise, c’est difficile de comprendre pourquoi ils sont derniers. Ils ont de la qualité partout, mettre en difficulté les adversaires. C’est une équipe qui peut poser des problèmes, faire douter. C’est très difficile de comprendre cette position. On doit faire très attention contre Lyon, on ne doit pas le prendre à la légère sinon on va perdre. Ils ont de la qualité, on doit faire le job. »