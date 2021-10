OM: Un joueur de Galatasaray menace ouvertement Guendouzi sur les réseaux sociaux !

Joueur de tempérament, Mattéo Guendouzi a eu une altercation avec le défenseur Patrick Van Aanholt après le pénalty non sifflé en faveur de l’OM. Le joueur de Galatasaray n’a pas hésité à le chambrer par la suite sur les réseaux sociaux…

Mattéo Guendouzi a échangé quelques amabilités avec le défenseur de Galatasaray Patrick Van Aanholt après le pénalty annulé après consultation de la VAR. Le joueur de l’écurie turc n’a pas hésité a tacler le Français de 22 sur twitter : »Ouvrir ta bouche après que la VAR a prouvé que tu avais tort. Likkleman (un boxeur anglais atteint de nanisme, ndlr) a besoin de se détendre avant que je t’arrache cette perruque de la tête« .

Running your mouth after VAR proved you wrong… likkleman needs to relax before I snatch that wig off your head 💆🏽‍♂️ 😂

Well done to my lions 🦁 for a well earned point on the roads 💛❤️ pic.twitter.com/YQmmtVGcPa

— Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) September 30, 2021