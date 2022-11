OM : un joueur marseillais dans l’équipe type !

Au terme d’un match à suspens, l’OM s’est imposé 3-2 hier soir à Monaco. Cette deuxième victoire avant la trêve internationale permet aux marseillais de revenir à la 4ème place du championnat. Lens occupe la deuxième place avec six points de plus que l’OM et Paris est loin devant avec onze points d’avance.

Hier soir, Igor Tudor s’est comme toujours accroché à sa composition favorite avec Guendouzi en attaque. Des choix qui commençaient à en agacer certains, critiquant le manque d’écoute de l’entraîneur croate.

Alexis Sanchez en forme avant le Mondial ?

Victorieux à domicile (1-0) contre un Olympique Lyonnais au niveau limité, les hommes d’Igor Tudor ont fait l’objet de nombreux doutes avant leur déplacement dans la principauté.

Après des occasions franches passées hors du cadre en première mi-temps, les olympiens ont ouvert le score grâce à un coup-franc lumineux d’Alexis Sanchez qui a atterri près de la lucarne gauche (35′). Le chilien n’avait pas planté un but depuis le 12 octobre, c’était contre le Sporting.

Avec ce but, la vedette du mercato estival compte 7 buts pour 17 matchs joués. Alexis Sanchez a réalisé un bon match dans l’ensemble, avec beaucoup d’énergie pour le repli défensif notamment. Ce qui lui a valu d’être nommé dans l’équipe type de la semaine pour le journal l’Equipe.

L’équipe type de la 15e journée de L1 À l’exception de Tiago Djalo et Youcef Belaïli, tous les membres de l’équipe type de cette dernière journée avant le Mondial appartiennent à des formations qui occupent l’une des quatre premières places du Championnat https://t.co/eT3qOs0c45 pic.twitter.com/Dtl2v236FS — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 14, 2022

