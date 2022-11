OM : Balerdi, la récidive !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-3 à Monaco et termine bien cette première phase de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Léonardo Balerdi.

L’OM s’est imposé au bout du suspens à Monaco dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Malgré une première mi-temps clairement à l’avantage des hommes de Tudor, les marseillais ont encore vendangé au moins 4 occasions franches. C’est finalement, Sanchez qui a ouvert le score d’un superbe coup franc. Pourtant, Monaco est revenu dans la partie grâce à un penalty généreusement offert juste avant la pause. La seconde période a été bien différente, l’OM a perdu le contrôle du match et Monaco a pris l’avantage au score. La grosse blessure d’Harit a jeté un gros froid, mais finalement les olympiens ont trouvé les ressources pour égaliser par Veretout et même arracher la victoire dans les ultimes secondes grâce à la détermination de Payet passeur décisif pour la tête de Kolasinac. Le stade Louis II a explosé. Les joueurs ont fêté ce résultat avec leurs supporters après la rencontre.

La note de Léonardo Balerdi : 3.5/10

Son appréciation

« Balerdi, la récidive !

Alors qu’il était clairement en progression dans ces erreurs d’inattention qui avaient couté cher à l’OM par le passé, Balerdi a de nouveau été coupable sur deux actions face à Monaco. Si cela n’a pas eu finalement de conséquence sur le résultat final, le défenseur argentin a encore été au mauvais endroit au mauvais moment. L’axial gauche a bien débuté cette rencontre, dans une équipe dominante. Malheureusement il est naïf et utilise trop son bras sur Diatta qui va chercher un penalty alors que l’OM menait au score avant la mi-temps. Une erreur qui a relancé les locaux, d’autant qu’il est clairement mal placé sur le but de Volland, laissant partir l’attaquant au but. Il n’est pas le seul coupable sur cette action, mais il est encore fautif, et c’est exactement ce genre d’erreur qu’il doit gommer.

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Il restait sur plusieurs bons matches, et il avait bien entamé la soirée. Mais sa façon de défendre avec les bras est un risque énorme et cela a coûté un penalty qui a pesé lourd pour l’OM (45e). Il a eu du mal à s’en relever ensuite et, mal placé, il est en retard sur le but de Volland. Maxifoot 3/10 Pourtant revenu à un bon niveau, le défenseur central argentin a encore une fois mis son équipe en difficulté en concédant un penalty largement évitable avant la pause. D’ailleurs, il se fait encore une fois avoir sur le but de Volland avec une course très moyenne pour se replier. Heureusement pour lui, le match se termine bien pour l’OM. Footmercato 4.5/10 Après avoir montré de belles choses ces dernières semaines, Leonardo Balerdi a aujourd’hui beaucoup couté aux Marseillais, provocant notamment le pénalty de l’égalisation monégasque juste avant la mi-temps (45e). Également fautif sur le second but de l’ASM, l’Argentin est retombé dans ses travers du début de saison, malgré quelques bonnes interventions.

