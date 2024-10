OM : Un joueur marseillais nominé pour le joueur du mois de septembre !

Pourtant peu en forme depuis le début du mois de septembre, l’OM est représenté lors de l’élection du trophée UNFP du joueur du mois.

Auteur d’un début de saison canon, Mason Greenwood est peu à peu rentré dans le rang. Offensif, percutant et dangereux, il n’a cependant pas réussi à trouver le chemin des filets depuis plusieurs semaines. Seulement, cela ne l’a pas empêché d’être nominés pour le trophée UNFP du joueur du mois de septembre avec Bradley Barcola et Jonathan David. Les supporters peuvent d’ailleurs voter pour leur favori.

Greenwood a disparu depuis 3 matchs, il ne fait plus rien — Riolo

🗨️ »Greenwood a disparu depuis 3 matchs, il ne fait plus rien. Il va falloir qu’il se mette face à ses responsabilités. Wahi est au fond du sceau. Il faut qu’ils se bougent, ce que les joueurs ont fait est inadmissible »@DanielRiolo revient sur le nul entre l’OM et Angers(1-1) pic.twitter.com/4Yi5sKL5aQ — After Foot RMC (@AfterRMC) October 7, 2024

Dans l’After sur RMC ce lundi, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur le triste match nul 1-1 de l’OM face à Angers de vendredi dernier. Quatre joueurs sont en particulier dans son viseur : « Vendredi soir, je pense que l’on était dans la faute professionnelle. Sur la saison, il y a maximum 40 matchs à jouer. Cette saison, avec ce recrutement ambitieux, l’OM n’a pas le droit de rater un match. Ils peuvent en perdre, mais ils ne peuvent pas passer au travers en termes d’envie, de détermination… On est début octobre et le capitaine de l’OM (Balerdi) n’a toujours pas commencé cette saison. L’OM a pris un défenseur révélé la saison dernière, qui s’aperçoit que jouer à l’OM, c’est pas la même chose, donc Brassier n’est toujours pas arrivé non plus. Greenwood a disparu depuis 3 matchs, il ne fait plus rien. Il va falloir qu’il se mette face à ses responsabilités. Wahi est au fond du seau. Il faut qu’ils se bougent, ce que les joueurs ont fait est inadmissible ». Léo Balerdi a enchainé blessures et suspensions, il doit retrouver son leadership ce qui aidera son coéquipier de la charnière Lilan Brassier. Greenwood force son jeu depuis que le collectif est moins bien, le retour de Merlin pourrait redonner un peu d’équilibre à l’équipe. Le cas Wahi est peut être le plus problématique, l’attaquant n’y arrive pas pour l’instant…