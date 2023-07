OM : Un joueur particulièrement observé par Marcelino durant le stage !

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe s’est attardé sur Dimitri Payet qui devrait être très observé par le coach Marcelino durant le stage en Allemagne !

Les joueurs sont partis en Allemagne ce lundi pour débuter leur stage où ils affronteront plusieurs équipes. Le but de ce stage est avant tout de préparer la saison mais aussi les barrages de Ligue des Champions qui arrivent très bientôt. Pour Marcelino, ce sera aussi l’occasion d’observer certains joueurs.

Payet, un joueur clé pour Marcelino?

Le journal L’Equipe a écrit un article à ce sujet, expliquant que le nouvel entraîneur marseillais devrait faire un focus sur un joueur en particulier, à savoir Dimitri Payet ! Le joueur de 36 ans n’a que très peu joué sous Igor Tudor mais pourrait vivre une dernière saison à l’OM avec un rôle plus important.

Bien qu’il ne soit pas taillé pour évoluer dans un 442 sur le côté gauche, il pourrait être utilisé comme second attaquant voire numéro 10 dans un système en 4231. C’était d’ailleurs dans ce rôle qu’il a évolué face à Nîmes ce samedi soir à la Commanderie en remplaçant Malinovskyi.

On est plus dans le tiki taka » avec Marcelino

Après ce match face au Nîmes Olympique, La Provence a questionné Frédéric Bompard, actuel entraîneur du club pour avoir des indications sur le jeu proposé par Marcelino. L’ancien adjoint de Rudi Garcia à l’OM a détaillé les changements entre son jeu et celui de Tudor la saison dernière.

« Le jeu est différent de celui de la saison dernière. L’an dernier, ça pressait très haut. Même s’ils sont quand même allés nous chercher, ils sont venus nous presser. Certains joueurs ont encore ce genre d’automatismes. Il y a peut-être un peu moins de jeu vers l’avant, beaucoup plus de jeu entre les lignes. On est plus dans le « tiki taka » que ça ne l’était la saison dernière. Avec Tudor, c’était beaucoup plus du jeu vers l’avant à la récupération, du football direct. C’est ce qui change un peu. Après, ça reste qu’un match, il va falloir attendre encore un peu »