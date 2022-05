OM: Du lourd à venir pour les marseillais en Ligue des Champions

L’OM sera bien en LDC la saison prochaine. L’objectif principal du club est donc atteint. Les hommes de Jorge Sampaoli auront surement à cœur de faire une meilleure campagne que les précédentes. Une quête qui ne sera pas simple, d’après les coefficients de l’UEFA, les phocéens seront dans le chapeau 4 et devraient avoir un tirage au sort assez compliqué.

Marseille l’a fait ! l’Olympique de Marseille sera bien en LDC la saison prochaine après sa deuxième place obtenue à la toute dernière journée contre Strasbourg. Une place de dauphin significative car elle permet aux olympiens d’être directement qualifiés pour la LDC sans passer par un tour préliminaire. 2 ans après une deuxième place obtenue dans des circonstances particulières avec l’arrêt du championnat et l’arrivée de la crise sanitaire, l’OM est de retour en LDC sans aucune contestation possible cette fois.

Marseille dans le chapeau 4 ?

Après des dernières campagnes en LDC pas franchement brillantes, les hommes de Sampaoli auront comme objectif principal de réaliser un meilleur parcours que les années précédentes où l’OM avait fait seulement illusion. Et cela ne sera pas chose aisée car les marseillais pourraient bien se retrouver une nouvelle fois avec un tirage difficile. Selon les coefficients de l’UEFA, Marseille a obtenu 16.000 points sur la saison 2021/2022, ce qui est inférieur à des équipes comme Lyon, Lille ou le PSG. Conséquence directe, les phocéens ne seront pas dans le chapeau 3 et ils devraient se retrouver une nouvelle fois dans le chapeau 4 synonyme de tirage face à des grosses écuries européennes.

Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l’objectif qu’on a devant nous. Est-ce qu’on’ veut la C1 pour de l’argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s’appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n’est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l’on veut. Si l’objectif est plus économique ça apporte une pression qui n’a pas lieu d’être, c’est ce qu’il s’est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L’équipe, l’entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)

Champions League l’OM aura droit à du lourd. Plutôt chapeau 4 #TeamOM #ChampionsLeague pic.twitter.com/TfVvxaD5Nz — OM FLASH NEWZ (@OMFLASHNEWZ) May 24, 2022

