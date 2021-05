OM : Un marseillais sélectionné dans une top sélection pour l’Euro ?

Auteur d’une saison plus que convaincante sous le maillot de l’Olympique de Marseille, le latéral Pol Lirola est au centre des négociations entre l’OM et la Fiorentina. Et il pourrait être récompensé pour l’Euro à venir selon le journaliste espagnol Francesc Aguilar…

Du haut de ses deux buts et quatre passes décisives en championnat, Pol Lirola est devenu une référence à ce poste en Ligue 1. Et selon les informations du journaliste catalan Francesc Aguilar, membre de Mundo Deportivo, le sélectionneur espagnol Luis Enrique pourrait appeler le latéral marseillais pour l’Euro à venir.

Pol Lirola, que está jugando en el Olympique de Marsella a un gran nivel, está siendo observado de cerca por Luis Enrique y sus colaboradores. Ya le conocen bien de la sub 21. El lateral catalán, que pertenece a la Fiorentina, podría ser la sorpresa en la convocatoria de Lucho. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) May 22, 2021

il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina – miquel lirola

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Lirola, si la Fiorentina négociait à la hausse, cela n’aurait rien de choquant ! »

« Pol Lirola, qui joue pour l’Olympique de Marseille à un niveau élevé, est surveillé de près par Luis Enrique et ses collaborateurs. Le latéral catalan, qui appartient à la Fiorentina, pourrait être la surprise de la sélection de Luis Enrique. A 23 ans, Pol Lirola a atteint un stade de maturité footballistique qui donne envie à l’Olympique de Marseille, où il est en prêt, de l’acheter à la Fiorentina » Francesc Aguilar – source : Twitter (22/05/2021)