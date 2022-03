Ce jeudi l’Olympique de Marseille reçoit le FC Bâle à 21h pour les huitièmes de finale d’Europa Conference League. Le coach du club suisse était en conférence de presse a affirmé qu’il s’agissait d’un match spécial pour lui !

L’Olympique de Marseille reçoit ce jeudi le FC Bâle pour le compte des huitièmes de finale d’Europa Conference League… Un match important pour les Marseillais qui intervient après une série de résultats décevants en championnat.

On a perdu à domicile dimanche, on a la chance de pouvoir se rattraper — Saliba

En conférence de presse, William Saliba s’est exprimé sur la volonté des Marseillais de se racheter au Stade Vélodrome, devant les supporters, surtout après la défaite dimanche dernier contre l’AS Monaco sur le score de 1-0.

« C’est sûr que c’est une situation un peu délicate. On est moins bien. On essaye d’être positif dans le vestiaire, ce n’est pas la fin du monde non plus. Avec du travail et de l’envie on va retrouver le goût de la victoire. Comme on a perdu à domicile dimanche, on a la chance de pouvoir se rattraper. La coupe nous permet de reprendre la confiance à domicile. On a envie d’aller au bout.. » William Saliba – Source : Conférence de presse (09/03/22)

Sampaoli est un grand entraîneur et ce sera très spécial pour moi d’être face à lui demain — Abascal

Toujours en conférence de presse au Stade Vélodrome, le nouveau coach du FC Bâle a pris la parole. En poste depuis peu, Guillermo Abascal a expliqué à quel point ce match était important pour son équipe… Et encore plus d’affronter le coach Jorge Sampaoli qu’il a connu en 2016.

« Nous voulons montrer que nous avons du caractère. Ce genre de match offre de grandes opportunités pour nous de briller. C’est une rencontre très importante pour tout le monde. Je suis là pour aider les joueurs, les préparer correctement et leur donner confiance. J’ai côtoyé Jorge Sampaoli lorsque j’étais à Séville en 2016. C’est un grand entraîneur et ce sera très spécial pour moi d’être face à lui demain » Guillermo Abascal– Source : Conférence de presse (09/03/22)