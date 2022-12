OM : un nouveau diffuseur pour la Coupe de France !

L’entrée en lice de l’OM pour la 106 ème édition de la Coupe de France est programmée pour le 8 janvier prochain. La FFF a dévoilé aujourd’hui l’arrivée d’un nouveau diffuseur pour la compétition.

Dans un communiqué publié dimanche, la FFF a annoncé le prolongement du contrat de diffusion avec France Télévisions jusqu’en 2026, mais aussi l’arrivée d’une autre chaîne.

Les premiers tours de la Coupe de France se sont déroulés cet été et la FFF a eu des difficultés à trouver des diffuseurs. Le 7ème et le 8ème tour n’ont donc pas été diffusés et la FFF a même mis à disposition gratuitement quelques matchs sur sa plateforme FFF TV.

Jusqu’ici chaîne partenaire payante de la compétition, Eurosport est donc remplacé par Bein Sport, qui a acquis les droits de la Coupe de France jusqu’en 2026. Une première pour la chaîne qataris.

« Je suis satisfait de ce nouveau partenariat avec France Télévisions et BeIn Sports qui confirme toute l’attractivité de la plus populaire et rassembleuse des compétitions du football français. C’est aujourd’hui encore l’une des rares trophées au monde à réunir aussi largement football amateur et professionnel, saison après saison. La satisfaction est d’autant plus grande que les revenus générés par ces contrats de diffusion permettront de maintenir un niveau de dotations financières importants pour les clubs amateurs et professionnels qui s’élèvent au total à près de 12 millions d’euros. » Noël Le Graët – Communiqué

🚨 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗧𝗲́𝗹𝗲́𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 et 𝗕𝗲𝗜𝗡 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 seront les diffuseurs officiels de la #CoupeDeFrance pour la période allant de 2022 à 2026 📺 🤝 @Francetele / @beinsports_FR https://t.co/0ax4KwlYDy — Coupe de France (@coupedefrance) December 5, 2022

