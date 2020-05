OM : Un nouvel « homme fort » pour conseiller McCourt !

L’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation financière calamiteuse quatre ans après l’arrivée de Frank McCourt à la tête du club. la gestion des mercato et de la masse salariale a notamment plomber les finances olympiennes. On apprend ce mardi que l’homme d’affaire américain s’est entouré d’un nouveau conseiller sur le plan stratégique et sportif.

L’arrivée de Paul Aldridge à l’OM l’hiver dernier a suscité l’interrogation de nombreux observateurs et la colère d’André Villas-Boas. Ce dernier l’avait d’ailleurs fait savoir lors d’une conférence de presse. Si les champs d’action de l’anglais demeure encore flous, on en sait aujourd’hui plus sur les dessous de son arrivée.

Garry Cook nouvel homme fort aux cotés de mcCourt

Selon les informations du journal L’Equipe ce mardi, Frank McCourt se serait entouré d’un nouveau conseiller sur le plan économique et sportif. Le nouvel homme fort dans ces secteurs auprès de l’homme d’affaire américain serait l’ancien directeur général de Manchester City, Garry Cook. C’est d’ailleurs ce dernier qui aurait conseiller Paul Aldridge président de l’OM. Il aurait participé aux dernières réunion de travail entre Jacques Henri Eyraud et McCourt en Floride.