Alors que le championnat a repris depuis plus d’un mois, l’OM et Dimitri Payet se montrent étincelants. Les performances du numéro 10 olympien ne sont pas passées inaperçues puisqu’il figure parmi les nommés pour le trophée de joueur du mois d’août.

3 buts, 1 passe décisive. Voilà les statistiques de Dimitri Payet depuis le début du championnat. Apparu très affûté depuis le début de la préparation estivale, le numéro 10 olympien semble avoir retrouvé ses jambes de vingt ans grâce à Jorge Sampaoli. En effet, dès les différents matches de préparation, Dimitri Payet a inscrit 4 buts en six rencontres et montrait déjà qu’il répondrait présent cette saison.

Dimitri Payet étincelant

Dès la première journée du championnat face à Montpellier le 8 août dernier, Dimitri Payet s’est illustré en signant un doublé dans les derniers instants de la rencontre. Après avoir inscrit un beau coup franc, le numéro 10 marseillais a par la suite marqué son deuxième but grâce à un rush en solitaire qui avait permis à l’OM de s’imposer 2-3 et d’empocher les 3 points. Une performance qu’il a rééditée la semaine d’après avec, une nouvelle fois, un but en solitaire face aux Girondins de Bordeaux. Passeur décisif face à l’AS Saint-Étienne avant la trêve internationale, Dimitri Payet prouve qu’il est la pièce maîtresse de l’effectif de Jorge Sampaoli.

Suite à toutes ses performances, Dimitri Payet est l’un des trois joueurs nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois d’août aux côtés de Mohamed Bayo (Clermont) et de Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Dimitri Payet, une histoire en 2 temps📜 1 : Un début de saison remarquable avec 3 buts et 1 passe dé 2 : Nommé pour le Trophée UNFP Du Joueur du Mois d’août en @Ligue1UberEats Votez pour lui ▶️ https://t.co/0a3BotDhEf#TropheesUNFP pic.twitter.com/7TcjXEtOJ4 — UNFP (@UNFP) September 13, 2021

A chaque fois que Payet a été bon, ça a coïncidé avec les bonnes périodes de l’OM — Diaz

Pour Kevin Diaz, les prestations récentes de Dimitri Payet sont une très bonne chose pour l’OM. Toutefois, il estime que la carrière du numéro 10 olympien reste frustrante suite à son irrégularité.

A LIRE AUSSI : OM : « Dimitri Payet a un talent très au-dessus de la moyenne. »

« Il y a l’âge qui va bien sûr entrer en compte. L’enchaînement, les entraînements de Jorge Sampaoli qui ne sont pas faciles, qui sont très durs. Forcément, même si on ne lui souhaite pas, peut-être qu’en octobre ou en novembre, il y aura un petit pépin à droite, à gauche, qui va le forcer à s’arrêter. (…) Maintenant, on le dit et on le répète, bien sûr que la carrière de Dimitri Payet, elle est très frustrante. Mais c’est lui le premier qui devrait être frustré parce que c’est un joueur qui a un talent. (…) Mais comme on le dit souvent, le talent ne suffit pas. Il faut le travail, la condition physique et l’éthique pour permettre d’être un sportif de haut niveau, surtout aujourd’hui. (…) Heureusement pour lui et heureusement pour l’OM, il l’a compris depuis six mois maintenant, et ça se voit sur la pelouse. Et généralement, quand il est à ce niveau-là, c’est une bonne période pour l’OM. Tu regardes les quatre ans depuis qu’il est à Marseille, à chaque fois que Payet a été bon, ça a coïncidé avec les bonnes périodes de l’OM. » Kevin Diaz – Source : RMC (After Foot, 09/08/21)