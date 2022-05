OM: Un pénalty marseillais non-sifflé fait débat !

Hier soir, le RC Lens a donné la qualification en Ligue des Champions à l’Olympique de Marseille en revenant au score dans les tous derniers instants du match face à l’AS Monaco, troisième au début de la rencontre. Cependant, l’OM n’aurait pas eu forcément besoin de l’égalisation lensoise pour acquérir cette fameuse seconde place.

L’Olympique de Marseille sera de retour en Ligue des Champions dès la saison prochaine ! Après une saison en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, l’OM retrouve la plus grande des Coupes d’Europe après avoir terminé à la seconde place du classement de Ligue 1. Cette qualification est, bien évidemment, grandement due à l’excellente saison des olympiens mais aussi grâce à une aide venue du Nord de la France.

En effet, le RC Lens a permis à l’OM de reprendre la seconde place à l’AS Monaco en égalisant dans les dernières secondes de leur rencontre face au club de la Principauté. Un but qui a permis à l’Olympique de Marseille de prendre deux points d’avance sur les coéquipiers de Wissam Ben Yedder. Cependant, les Marseillais auraient très bien pu se passer de cette égalisation et reprendre la deuxième place de classement uniquement grâce à eux.

Un pénalty non-sifflé au cœur du débat

#OMRCSA pour info on vient de nous dire que le camion VAR allait siffler penalty sur la dernière action. Mais bon vu le but de Lens et match fini à Bollaert… voilà quoi @OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM — Karim Attab (@karimattab1) May 21, 2022

Dans le temps additionnel de la rencontre, Mme Frappart aurait pu accorder une balle de 5-0 aux Olympiens qui leur aurait permis de passer devant Monaco à la différence de but. En effet, suite à un corner de Guendouzi, un défenseur strasbourgeois touche le ballon de la main mais l’arbitre ne siffle pas faute. Sachant que le match Lens-Monaco s’est terminé sur un match nul et que l’OM n’avait plus besoin de marquer un 5e but, Stéphanie Frappart a décidé d’arrêter le match. Si cela n’a pas eu d’incidence sur le résultat ni sur le classement final, la décision fait débat. Mais selon différentes sources, Mme Frappart aurait consulté la VAR et sûrement accordé le pénalty du potentiel 5-0. Seulement, l’arbitre aurait sifflé la fin du match à cause de l’envahissement de terrain de la part des remplaçants olympiens.