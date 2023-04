OM: Un pilier du Stade Rennais fan de Chancel Mbemba !

Surement la meilleure recrue de la saison, Chancel Mbemba est devenu indispensable à la défense marseillaise. Son calme inspire même Arthur Theate, joueur du Stade Rennais…

L’ancien joueur de Porto Chancel Mbemba réalise une très belle saison. Le défenseur a même marqué six buts toutes compétitions confondues.

Arthur Theate, titulaire à Rennes a pris pour exemple le Congolais :

Un top défenseur– Theate

« Il doit avoir tout : le calme, la sérénité, la communication, le jeu de tête, le placement, l’agressivité. Un que j’adore en Ligue 1, c’est Chancel Mbemba, à Marseille. C’est un top défenseur, qui marque, aussi. » Arthur Theate— Source: L’Équipe (02/04/23)

Homme de peu de mots, vrai timide, le défenseur congolais est devenu indispensable à l’OM. Tout sauf un hasard, pour ceux qui le connaissent, à l’heure de défier Annecy#OMAnnecy #TeamOM https://t.co/7HnsjGUg6K — La Provence OM (@OMLaProvence) March 1, 2023

Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux

« Ici, on travaille double. Intensité, courses… Avec le coach Tudor, ce n’est pas pareil. Pour avoir de bons résultats, il faut du travail. On est des professionnels, on n’a pas le choix, on va repartir jusqu’à la fin. Demain on parlera de guichets fermés? Moi j’en parle maintenant. Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux. Ils nous motivent pour aller chercher les points. Demain, on aura besoin des supporters, on doit aller jusqu’à la fin. Le plus important ce sont tous mes coéquipiers qui me donnent de la force. On doit continuer à travailler. Je suis comme tout le monde. Je préfère le Chancel sur le terrain. Je suis comme ça, je ne force pas ma nature. Il faut demander aux gens qui me connaissent. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/02/2023)