OM : Un premier coup dur pour Tudor face à Reims

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims ce dimanche au Vélodrome pour le premier match de Ligue 1 de la saison. Pau Lopez devrait être absent pour cette rencontre à cause de sa blessure !

L’OM débute sa saison au pire des moments… Les joueurs, le président ainsi que le coach semblaient sous tension ces derniers jours d’après plusieurs médias. Comme l’a expliqué Pablo Longoria, une réunion a eu lieu ce mardi à la Commanderie afin d’apaiser les tensions à tous les étages.

Pau Lopez blessé, Ruben Blanco titulaire?

Sur le terrain, ce n’était pas flambant pendant les matchs de préparation… Ils devront l’être en revanche ce dimanche au Vélodrome face au Stade de Reims pour le premier match de la saison de Ligue 1. Pour cette rencontre déjà, Igor Tudor ne pourra pas compter sur son titulaire au poste de gardien.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : C’est quasiment bouclé pour ce départ !

En effet, Pau Lopez s’est blessé lors du stage en Angleterre, au psoas. L’Espagnol devrait être remplacé par son compatriote Ruben Blanco, fraîchement arrivé du Celta Vigo et qui a été titularisé face à l’AC Milan lors du dernier match de préparation de l’Olympique de Marseille.

Ruben Blanco est cash concernant la concurrence avec Pau Lopez

Pablo Longoria a recruté Ruben Blanco pour devenir la doublure de Pau Lopez. Pour le gardien espagnol, il n’est pas question d’être le second mais plutôt être dans une concurrence.

A LIRE AUSSI : OM : Clauss s’exprime sur sa relation avec Tudor et sur la réunion avec Longoria !

« Je viens ici pour concurrencer Pau Lopez. Je connais l’exigence mais je viens ici pour être en concurrence, sinon je ne serai pas un joueur de football. Avec Pau Lopez, on se connaît de la sélection des jeunes et on a joué contre en Liga. Il m’aide beaucoup dans le vestiaire. Ce n’est pas facile pour moi, c’est ma première expérience à l’étranger » Ruben Blanco – Source : Conférence de presse (03/08/22)

#Blanco : « Je viens ici pour concurrencer Pau Lopez. Je connais l’exigence mais je viens ici pour être en concurrence, sinon je ne serai pas un joueur de football » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 3, 2022