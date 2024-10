OM : Un premier retour pour De Zerbi à l’entrainement !

Roberto De Zerbi doit faire avec plusieurs joueurs blessés, c’est le cas d’Ismaël Koné (cheville) ou encore tout récemment Valentin Carboni (genou). Pour autant, le coach de l’OM va récupérer plusieurs éléments, un a déjà repris l’entrainement.

Peu utilisé par De Zerbi depuis le début de la saison, Bamo Meité a subi une blessure musculaire au psoas de la cuisse droite. Ce dernier est déjà de retour à l’entrainement comme l’atteste des photos partagées par le club montrent que le défenseur avec ses coéquipier au centre RLD. Le coach olympien pourra donc disposer d’une option supplémentaire en défense ou au poste de faux latéral droit. Bamo Meïté sera donc apte pour les prochains matches face à Montpellier et le PSG. A noter que le retour de Quentin Merlin est aussi espéré (voir ci-dessous).

Meité de nouveau apte

Quentin Merlin s’est blessé avec les Espoirs en septembre dernier. Alors qu’une simple béquille avait été diagnostiqué par le staff tricolore, ce dernier était fait touché musculairement à la cuisse. l’ancien nantais a repris la course et un retour était envisagé après cette trêve d’octobre, rien n’est assuré car le staff ne veut pas griller les étapes. En effet, selon La Provence ce jeudi, le staff médical marseillais ne prendra aucun risque. Alors que le latéral de 22 ans doit réintégrer l’entrainement la semaine prochaine, il ne le fera que si les tests sont positifs. Son retour est espéré pour OM vs PSG.

Staff médical prudent, retour à l’entrainement la semaine prochaine pour Merlin ?

Présent sur le plateau de DFM, le tiktokeur Johan Toutseul a donné son sentiment sur la blessure et donc l’absence de Quentin Merlin depuis plusieurs matches. « Pour moi Merlin c’était vraiment la tête de gondole du système De Zerbi. on ‘la vu dès les premiers matches de préparation avec ce rôle un peu hybride de latéral qui rentre un peu intérieur, c’est ce qui créait le décalage. Sa blessure elle est venu au pire moment pour De Zerbi et pour l’OM. (…) Quand Merlin s’est blessé, c’est Luis Henrique qui a joué ce rôle à l’intérieur. Merlin c’est un milieu de métier, il a une aisance technique, il joue rapidement à une ou deux touches de balles, il fait souvent les bons choix, je me langui qu’il revienne… »

Merlin c’était vraiment la tête de gondole du système De Zerbi

Roberto De Zerbi a d’ailleurs parlé de l’absence de son latéral gauche en conférence de presse jeudi : « Je ne cherche pas l’alibi. On a perdu récemment un joueur très important. on a aussi Luis Henrique qui souffre de son absence (…) C’est dur de trouver la fluidité du jeu quand il y a autant de changement. Il y a des variables à prendre en considération. On a pas perdu à Strasbourg à cause de l’absence de Balerdi ou Merlin. Il faut qu’on fasse mieux tant dans l’aspect du jeu ou celui du comportement »